Die Spanierin erklärte, warum es ihr endlich wieder besser geht, und stach dabei gegen ihren Ex-Freund Stefanos Tsitsipas.

Tennis - Turnier in Berlin : Badosa spricht über ihre Erfolge auf dem Court. Die Spanierin schlug kürzlich Coco Gauff mit 1:6, 6:3, 6:2. In einer Pressekonferenz erklärte sie, warum es ihr endlich wieder besser geht, und stach dabei gegen ihren Ex-Freund Stefanos Tsitsipas .

Badosa war bis in den Sommer 2025 mit dem Griechen zusammen, kurz vor der Trennung wurde sogar über eine mögliche Hochzeit spekuliert. Doch dann das Ende. Jetzt sprach Badosa über die Zeit danach. Sie erklärte, dass sie in ihrem Leben schon mehrere Trennungen erlebt hat und sie diese akzeptiert.

Doch wenn man von toxischen Einflüssen umgeben ist, wird alles viel schwieriger. Badosa erlebte sportlich ein schwieriges Jahr 2025. Durch Verletzungen und sportliche Tiefpunkte fiel sie aus der Top-10. Im Oktober beendete sie dann wegen einer Oberschenkelverletzung frühzeitig die Saison.

Psychisch war es für sie zu viel, sie sah kein Licht am Ende des Tunnels. Sie tat alles, was sie konnte, aber es fiel ihr nicht leicht, heute zu stehen. Badosa liegt aktuell nur noch auf Rang 142 der Weltrangliste. Auch privat war es nicht einfach für sie, sie musste versuchen, viele Dinge aus ihrem Leben zu streichen.

Doch jetzt fühlt sie sich wieder stark und kann sich die Schlagzeilen von morgen vorstellen, in denen sie Tsitsipas angriff





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