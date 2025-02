Baerbock: Europa muss selbstbewusst auftreten - Asylpolitik und die USA

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock spricht über die Herausforderungen für Europa in der aktuellen Weltlage und die Wichtigkeit einer starken Positionierung. Sie betont die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den USA und setzt sich für eine humane und sichere Asylpolitik ein.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock äußerte sich gegenüber der Sendung Sandra Maischberger am Dienstagabend zu den Herausforderungen, vor denen Europa steht, und zum Thema Migration . Baerbock betont die Bedeutung eines selbstbewussten Auftretens Europa s in der Welt, besonders angesichts der gegenwärtigen geopolitischen Lage. Sie sieht Europa als einen starken Partner für die Vereinigten Staaten auf Grund seiner Rolle als größter gemeinsame Binnenmarkt und der vielen gemeinsamen Interessen.

Baerbock forderte eine neue Gesprächsbasis mit der US-Administration, die die Werte und Interessen Europas respektiert. Sie betonte die Notwendigkeit eines starken Europäischen Binnenmarktes und die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit den USA. Beide Seiten würden sich gegenseitig benötigen, um die globalen Herausforderungen zu bewältigen. Baerbock drückte ihre Hoffnung aus, weiterhin Außenministerin bleiben und die Außenpolitik Deutschlands gestalten zu können, da Vertrauen in internationalen Beziehungen von enormer Bedeutung sei. Zudem sprach Baerbock über die aktuelle Debatte um die Asylpolitik und die Vorschläge der Union zur Stärkung der Sicherheit. Sie kritisierte die Pläne der Union, die nationalen Grenzen wieder hochzuziehen, und betonte die Wichtigkeit des gemeinsamen europäischen Binnenmarktes für die deutsche Wirtschaft. Die Grünen setzen sich für eine humane und zugleich sichere Asylpolitik ein. Sie sehen die Abschiebung von Schwerverbrechern aus dem Asylrecht als unverzichtbar an. Baerbock betont, dass die Grünen die Menschen unterstützen, die Hilfe benötigen, und gleichzeitig die Sicherheit der deutschen Bevölkerung wahren wollen





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Baerbock Außenpolitik Europa USA Migration Asylpolitik Sicherheit

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Baerbock verteidigt USA-Botschafter nach Lästereien gegen TrumpEs geht um Vorwürfe wie „Rachegelüste“, „Vergeltung“, „Massendeportationen“ oder die „faktische“ Abschaffung einer unabhängigen Justiz.

Weiterlesen »

Baerbock: 'Es geht darum, Frieden in Europa zu sichern'Diplomatie und Politik in Krisenzeiten: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock blickt im Interview mit ZDFheute live auf ihre Amtszeit und aktuelle Herausforderungen.

Weiterlesen »

Außenpolitik à la Baerbock: „Deutschland ist das stärkste und größte Land in Europa“Die scheidende Bundesaußenministerin skizziert ihre China-Strategie. Während Peking einen Friedensplan für die Ukraine vorgelegt hat, setzt Baerbock auf Provokation.

Weiterlesen »

Meta will Faktenchecks in den USA abschaffen - Welche Konsequenzen für Europa?Mark Zuckerbergs Ankündigung, Faktenchecks auf Facebook in den USA abzuschaffen, sorgt für Kontroversen. In Europa gilt der Digital Services Act (DSA), der Maßnahmen gegen Desinformation vorschreibt. Experten sehen Herausforderungen für Meta und mögliche Auswirkungen auf die transatlantische Beziehung.

Weiterlesen »

TikTok-Verbot in den USA: Was müssen Influencer in Europa jetzt befürchten?Von Tag zu Tag wird ein Verbot der chinesischen Social-Media-Plattform in den USA wahrscheinlicher. Doch könnte das auch eine Chance für europäische Influencer sein.

Weiterlesen »

„Die Megatrends spielen sich in den USA ab, nicht in Europa“Die amerikanische Wirtschaft ist nach Ansicht von HQ-Trust trotz aller Risiken wegen der Politik des neuen US-Präsidenten Trump immer noch zukunftsorientierter aufgestellt als die europäische – und speziell Deutschland.

Weiterlesen »