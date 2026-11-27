Die Aktie des Kreditplattformbetreibers Hypoport korrigiert deutlich, nachdem die Finanzaufsicht BaFin Bilanzierungsfehler entdeckt hat. Demnach wurde das Vorsteuerergebnis 2023 um mindestens 10 Mio. EUR zu hoch ausgewiesen.

Die Finanzaufsicht BaFin hat bei einer stichprobenartigen Prüfung fünf Fehler im Konzernabschluss von Hypoport zum 31. Dezember 2023 festgestellt. Die sonstigen Erträge und das Ergebnis vor Steuern wurden dadurch um mindestens 10 Mio.

EUR zu hoch ausgewiesen, wie die BaFin am Freitag mitteilte. Der Ergebnisfehler hängt mit dem Erwerb der ePension GmbH & Co. KG sowie der E&P Pensionsmanagement GmbH im Jahr 2020 zusammen. Hypoport hatte eine variable Kaufpreisverbindlichkeit im Abschluss 2022 mit dem vertraglichen Höchstbetrag von 20 Mio. EUR angesetzt, ohne sie zum aktuellen Marktwert, dem beizulegenden Zeitwert, neu zu bewerten.

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