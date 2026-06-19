BaFin-Wissenstest für Turbo-Zertifikate ab 2026 und Marktbeobachtung Mai 2026 veröffentlicht

Ab Juni 2026 müssen Anleger einen halbjährlichen BaFin-Wissenstest für Turbo-Zertifikate bestehen. Die Zertifikate Masterclass bietet dazu ein neues Kapitel mit Vorbereitung und eigenem Test. Zudem erscheint die Marktbeobachtung Mai 2026 mit Analysen zu geopolitischen Einflüssen auf Reisen, DAX-Saisonmustern und Gold als Unsicherheitsindikator. Wichtige Hinweise zu Risiken von Hebelprodukten und zum Ausfallrisiko des Emittenten werden gegeben. Das Dokument von HSBC enthält zudem rechtliche und regulatorische Informationen für Anleger in Deutschland und Österreich.

Ab Juni 2026 müssen Anleger, die mit Turbo-Zertifikate n handeln möchten, einen halbjährlichen Wissenstest der BaFin bestehen. Um dabei zu unterstützen, hat die Zertifikate Masterclass ein neues Kapitel zum BaFin-Test erhalten.

Dieses Kapitel behandelt alle relevanten Themen und ermöglicht eine gezielte Vorbereitung inklusive eigener Testdurchführung. Gleichzeitig ist die Marktbeobachtung Mai 2026 erschienen, die sich mit geopolitischen Spannungen, Energiepreisen und deren Auswirkungen auf Reisen befasst.

Zudem wird ein Rückblick auf 15 Jahre Fukushima, DAX-Saisonmuster sowie die Rolle von Gold und Rohöl als Indikatoren globaler Unsicherheit geboten. Chart-Updates zu Gold und dem S&P 500 runden die Analyse ab. Beim Handel mit Zertifikaten und Hebelprodukten müssen Anleger die Funktionsweise, Chancen und vor allem die erhöhten Risiken kennen. Besonders wichtig ist die Berücksichtigung der Bonität und des Ausfallrisikos des Emittenten.

Weitere Informationen sind über die kostenlose Rufnummer oder die Internetseite erhältlich. Das Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A. , Germany erstellt und dient ausschließlich der Information. Es ist ein Marketinginstrument, das keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete Anlageberatung ersetzt und keine Zeichnungsangebote enthält.

Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Das Dokument richtet sich nur an Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich und ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen, insbesondere US-Staatsbürger, bestimmt. Angaben zur historischen Wertentwicklung und Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Performance. Bei Fremdwährungen kann die Rendite durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden.

Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab. Die Informationen beruhen auf Quellen, die für zuverlässig gehalten werden, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen wurden. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Über die WKN im Suchfeld oder den Reiter "Produkte" gelangt man zur Einzelproduktansicht.

Dort sind unter "Downloads" die Endgültigen Bedingungen und die relevanten Basisinformationsblätter abrufbar. Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Interessenten wird empfohlen, vor einer Anlageentscheidung den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, um sich über Risiken und Chancen zu informieren. Eingetragene Marken wie DAX®, TecDAX® und weitere sind Eigentum der ISS STOXX Index GmbH bzw. der Deutsche Börse AG.

Die Finanzinstrumente werden von diesen Gesellschaften nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder unterstützt





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