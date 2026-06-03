Bafög-Reform in der Schwebe: Spahn stellt Erhöhung der Wohnkostenpauschale infrage

Die geplante Anhebung des Bafög-Wohnkostenzuschusses auf 440 Euro ist unsicher. CDU-Fraktionschef Jens Spahn deutet Kürzungen an, während Studierende aus Berlin und Halle die unterschiedlichen Lebensrealitäten aufzeigen. Eine Reform ist dringend nötig.

Die Diskussion um die Zukunft des Bafög s ist neu entbrannt. Während die geplante Reform der Bundesregierung vorsieht, den Wohnkostenzuschuss von 380 auf 440 Euro zu erhöhen, stellt CDU-Fraktionschef Jens Spahn diese Anhebung nun öffentlich infrage.

In einem Interview mit der Frankfurter Rundschau erklärte Spahn, dass staatliche Leistungen wie Bafög, Bürgergeld und Wohngeld absehbar nicht erhöht werden könnten, solange kein wirtschaftliches Wachstum erreicht sei. Diese Aussage widerspricht direkt dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, in dem eine umfassende Bafögreform vereinbart wurde, die unter anderem die Wohnkostenpauschale zum Wintersemester 2026/2027 auf 440 Euro anheben soll. Noch vor wenigen Wochen hieß es aus Koalitionskreisen, die Reform könne bereits im August in Kraft treten.

Spahns Äußerungen stellen dies nun grundsätzlich in Frage und sorgen für große Verunsicherung unter den Studierenden. Die unterschiedlichen Lebensrealitäten von Studierenden in verschiedenen Städten verdeutlichen die Problematik des aktuellen Bafög-Systems exemplarisch. Theo Röper, 27, studiert Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der Universität der Künste in Berlin. Seine Miete beträgt 720 Euro, seine sonstigen Lebenshaltungskosten weitere 400 Euro.

Sein Bafög-Satz liegt bei 730 Euro, sodass die Rechnung nicht aufgeht. Das System funktioniere von Grund auf nicht, kritisierte Röper gegenüber der Berliner Zeitung. Bafög reiche nicht, und arbeiten dürfe man nicht mehr, sonst werde das Bafög gekürzt. Ganz anders sieht die Situation für Clemens Stosiak aus, ebenfalls 27, der in Halle an der Saale Industriedesign an der Burg Giebichenstein studiert.

Er zahlt 365 Euro Miete in einer Vierer-WG mit einem Mietvertrag, der seit 20 Jahren besteht. Er bekommt nahezu den Bafög-Höchstsatz von 980 Euro und kommt damit gut aus, ohne während des Semesters arbeiten zu müssen. In Halle sei es wirklich das absolute Paradies, was Wohn- und Unterhaltskosten angehe, sagte er der Berliner Zeitung, fügte aber hinzu, dass er in Berlin damit nicht über die Runden kommen würde.

Diese beiden Beispiele zeigen, dass das Bafög Studierende in Halle und München, in Greifswald und Frankfurt mit denselben Pauschalen behandelt, obwohl die Lebensrealitäten kaum unterschiedlicher sein könnten. Die geplante Erhöhung der Wohnkostenpauschale von 380 auf 440 Euro wäre für viele Studierende eine wichtige Entlastung, wird aber von vielen als unzureichend angesehen. Röper betonte, dass 380 Euro in Chemnitz vielleicht ausreichen, aber in einer Metropole wie Berlin, München oder Hamburg keineswegs.

Die Anhebung auf 440 Euro hätte für ihn einen konkreten Unterschied gemacht - 60 Euro mehr, die am Ende des Tages einen Wocheneinkauf bedeuten. Stosiak hält 440 Euro ebenfalls für zu niedrig, da die realen Kosten eines Studiums weit über Miete und Lebensmittel hinausgehen. Als Industriedesignstudent benötigt er teure Software wie die Adobe Creative Cloud, die ohne Rabatt rund 35 Euro im Monat kostet. Hinzu kommen Semesterbeiträge, Exkursionen und Studiomaterial.

All das sind Kosten, die sich läppern und in einer Großstadt mit 1000 Euro kaum zu stemmen sind. Sein Vorschlag: Das Bafög solle ortsabhängig gestaltet werden, orientiert am Mietspiegel der jeweiligen Stadt und den lokalen Semesterbeiträgen. Ein weiteres strukturelles Problem ist die Begrenzung des Hinzuverdienstes für Bafög-Bezieher. Wer Bafög bezieht, darf nur begrenzt dazuverdienen, ohne Kürzungen zu riskieren.

Röper bringt es auf den Punkt: Die Eltern werden automatisch in die Pflicht genommen, obwohl es Menschen gibt, die nicht das Privileg haben, von den Eltern unterstützt zu werden. Stosiak schildert, wie weit die Konsequenzen reichen können.

Wenn das vom Bafög-Amt nicht ausgezahlte Geld von den Eltern nicht geleistet wird, bleiben Studierenden nur zwei Optionen: mehr arbeiten - mit der Gefahr, das Bafög zu gefährden und das Studium zu vernachlässigen - oder das Amt rechtlich dazu auffordern, das Geld von den Eltern einzutreiben. Dies kann natürlich zu familiären Problemen führen. Auf seinen ersten Bafög-Bescheid wartete Stosiak zehn Monate. Ohne Unterstützung seiner Eltern während dieser Wartezeit hätte er sein Studium abbrechen müssen.

Die Reaktionen auf Spahns Aussage sind scharf. Röper bezeichnet die mögliche Blockade der Erhöhung als Armutszeugnis. Es sei kommunikativ ein absoluter Totalausfall, wenn etwas angekündigt werde, was ohnehin überfällig sei, und dann nicht umgesetzt werde. Ähnlich deutlich äußern sich die Juso-Hochschulgruppen.

Maya Brandes, Mitglied im Bundesvorstand, erklärte, wer diese minimale Entlastung stoppe oder relativiere, nehme billigend in Kauf, dass Studierende ihre Ausbildung abbrechen, verschieben oder nur unter massiver finanzieller Belastung fortsetzen könnten. Die Jusos fordern die unverzügliche Umsetzung der Anhebung der Wohnkostenpauschale und eine grundlegende Reform des gesamten Bafög-Systems.

Die Debatte zeigt einmal mehr, wie dringend ein modernisiertes, bedarfsgerechtes Bafög ist, das die realen Lebenshaltungskosten der Studierenden berücksichtigt und nicht länger mit starren Pauschalen arbeitet, die an der Realität vieler junger Menschen vorbeigehen





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