Bafög-Reform vor dem Aus? Ministerin zeigt Verständnis für Stopp

Die Bundesregierung zweifelt an der Umsetzung der geplanten Bafög-Reform. Nach ursprünglicher Einigung im April könnte das Vorhaben nun am Widerstand der Regierungsfraktionen scheitern. Die zuständige Ministerin erklärt, warum Prioritätensetzung nötig sei, und verteidigt die privilegierte Lage der Studierenden in Deutschland. Zudem kündigt sie eine schnelle Reform des Wissenschaftszeitvertrag-Gesetzes an.

Die Bundesregierung rechnet nicht mehr mit einer schnellen Reform der Aus bildungsförderung Bafög . Die CSU -Politikerin und Ministerin erklärte in einem Interview mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dass zwar alle technischen und planerischen Weichen für die Bafög - Reform gestellt seien und man im Zeitplan liege, sie aber gehört habe, dass die Regierungsfraktionen die Reform nicht mehr unterstützen.

Ende April war nach Angaben aus der schwarz-roten Koalition im Zuge der Haushaltsaufstellung noch eine Einigung über die Finanzierung der geplanten Bafög-Reform erzielt worden. Eine Sprecherin des Forschungsministeriums hatte damals bestätigt, man gehe jetzt regulär ins Gesetzgebungsverfahren. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD angekündigt, das Bafög in einer großen Novelle zu modernisieren. Der erste Schritt sah vor, zum kommenden Wintersemester die Wohnkostenpauschale für nicht bei den Eltern wohnende Studierende von derzeit 380 auf 440 Euro im Monat anzuheben.

In zwei Stufen sollten dann der Bafög-Grundbedarf, aktuell 475 Euro monatlich, zum Wintersemester 2027/2028 und ein Jahr später dauerhaft an das Niveau der Grundsicherung angepasst werden. Der eigentliche Bafög-Satz wird immer individuell nach Einkommen der Eltern und anderen Faktoren berechnet. Die Ministerin zeigte Verständnis für einen möglichen Stopp der Reform, falls an anderer Stelle wie bei der Pflege oder beim Elterngeld gespart bzw. gekürzt werde. Politik bestehe darin, Prioritäten zu setzen und tragfähige Gesamtpakete zu schnüren.

Es bringe nichts, Forderungen ins Parlament einzubringen, von denen man wisse, dass sie keine Mehrheit finden. Gleichzeitig beschrieb sie die Situation für Studierende in Deutschland als sehr privilegiert: Es gebe keine Studiengebühren und der Staat ermögliche vielen jungen Menschen überhaupt erst ein Studium. Es sei kein Drama, wenn Studierende neben dem Studium jobben - viele sammelten dabei wichtige Erfahrungen.

Allerdings werde es kein Vollkaskostudium geben, jeder müsse seinen Teil dazu beitragen. Zugleich sagte die Ministerin eine rasche Reform des Wissenschaftszeitvertrag-Gesetzes zu. Der Gesetzentwurf sei jetzt in die Länder- und Verbändeanhörung gegangen, die Verhandlungen zwischen Union und SPD liefen





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