BAFTA-Verleihung 2023: Stars und Glamour in London

Die 78. BAFTA-Verleihung verspricht am Sonntag in London ein glitzerndes Ereignis mit hochkarätigen Gästen und musikalischen Highlights. Die Preise werden in der Royal Festival Hall verliehen und gelten als britisches Pendant zu den Oscars.

Die BAFTA -Verleihung am Sonntag in London verspricht mit Gästen wie Take That und Jeff Goldblum gute Unterhaltung. Zum 78. Mal werden die renommierten Preise in der Royal Festival Hall in London verliehen. Der Preis, der jährlich von der British Academy of Film and Television Arts vergeben wird, gilt als britisches Pendant zu den US-amerikanischen Oscars. Dieses Jahr dürfen sich besonders 'Konklave' und 'Emilia Pérez' Hoffnungen auf viele Trophäen machen.

Während der Thriller über eine Verschwörung bei der Papstwahl zwölfmal nominiert ist, konnte das Musical-Drama von Netflix elf Nominierungen einheimsen. Zu den Spitzenreitern in den BAFTA-Schauspielerkategorien gehören Cynthia Erivo und Demi Moore als beste Hauptdarstellerin sowie Adrien Brody und Timothee Chalamet als beste Hauptdarsteller. \Die Liste der angekündigten Gäste ist lang und glamourös: Erwartet werden Stars wie Adrien Brody, Ariana Grande, Demi Moore, Denis Villeneuve, Edward Norton, Eric Nyari, Hugh Grant, Kate Winslet, Kieran Culkin, Saoirse Ronan und Timothée Chalamet. Einen Preis auf der Bühne präsentieren unter anderem Anna Kendrick, Camila Cabello, Colman Domingo, Gwendoline Christie, Isabella Rossellini, Jesse Eisenberg, Lupita Nyong'o, Orlando Bloom, Pamela Anderson, Selena Gomez, Vanessa Kirby, Vanessa Williams und Zoe Saldana. \Musikalische Darbietungen gibt es dieses Jahr von Take That, die ihren Hit 'Greatest Day' aus dem ebenfalls nominierten Film 'Anora' zum Besten geben werden. Auch Schauspieler und Musiker Jeff Goldblum, der aktuell in 'Wicked' zu sehen ist, wird ein Klavierstück vortragen. Als Moderator führt David Tennant durch die Veranstaltung, die ab 19.00 Uhr über BBC One zu sehen sein wird. Auch die Aftershow-Party bekommt einen prominenten Star: Als Headliner auflegen wird die DJ The Blessed Madonna, früher bekannt unter dem Namen The Black Madonna





