Bagnaia knackt All-Time-Rekord im FP3 von Mugello

Ducati-Fahrer Pecco Bagnaia dominierte die freien Trainings in Mugello und knackte dabei den All-Time-Lap-Rekord. Marc Márquez und Valentino Rossi müssen sich hingegen mit dem Q1 zufrieden geben.

Ducati-Fahrer Pecco Bagnaia beeindruckte beim heimischen GP von Mugello mit Bestzeiten in allen freien Trainingszeiten. Im FP3 knackte er sogar den All-Time-Lap-Rekord auf der Strecke. Die MotoGP-Superstars Marc Márquez und Valentino Rossi hingegen müssen sich mit dem Q1 des Italien-GP 2021 begnügen. Am Samstagmorgen wurden in Mugello bereits 22 Grad Luft- und 27 Grad Asphalttemperatur gemessen. Nach einem enttäuschenden 21.

Rang am Freitag war die Stimmung in der Box von Valentino Rossi vor dem Beginn des FP3 trotzig. Der «Dottore» enthüllte sein spezielles Helm-Design für den Heim-GP: Aldo Drudi platzierte eine Kuh auf dem AGV-Helm, in Anspielung auf «Muuuuu…gello». Auf der Strecke dauerte es keine zehn Minuten, bis Pramac-Ducati-Pilot Johann Zarco seine persönliche Freitagsbestzeit verbesserte und sich auf Platz 2 der kombinierten Zeitenliste vorrückte. Red Bull-KTM-Fahrer Miguel Oliveira schob sich auf Platz 4 nach vorne. Den All-Time-Lap-Rekord fixierte Marc Márquez (Honda) 2019 in 1:45,519 min. Márquez beobachtete die Desmosedici in den ersten Minuten des FP3 aus nächster Nähe, als er sich an Peccos Heck hängte. Zur Halbzeit der 45-minütigen Session waren bei Rossi noch keine Fortschritte zu erkennen. Joan Mir hingegen war auf dem Vormarsch, verlor im vierten Sektor aber noch zu viel, um sich in die Top-10 der kombinierten Zeitenliste zu schieben. Eine Viertelstunde vor Schluss eröffneten Maverick Viñales und Jack Miller den Reigen der Zeitattacken, sie vergaben eine mögliche Bestzeit aber im letzten Sektor. Fabio Quartararo war als Erster des Wochenendes unter 1:46 min unterwegs. Sein WM-Leader schraubte seine Bestzeit im nächsten Umlauf auf eine 1:45,701 min nach unten. Mir schien kurzzeitig in den Top-10 auf, seine Runde wurde wegen Überschreiten der «track limits» aber wieder gestrichen. Das galt auch für Nakagami. Rins schob sich auf Platz 2 ein, auf Quartararo fehlten ihm aber noch 0,390 sec. Die nächste Runde saß dann auch beim Weltmeister: Platz 3 (+ 0,412 sec) für Mir. Sieben Minuten vor Schluss schob sich Morbidelli als Zweiter (+ 0,164 sec) vor das Suzuki-Duo, das im Anschluss von Aprilia-Ass Aleix Espargaró gesprengt wurde, der sich auf P4 einreihte. Wenig später verbesserte sich Viñales auf P3, während sein Yamaha-Teamkollege Quartararo seine eigene Bestzeit wieder um ein Zehntel nach unten korrigierte. Als nur noch drei Minuten auf der Uhr standen, hielt sich einzig Bagnaia als Siebter noch mit der FP2-Zeit in den Top-10-Plätzen, die den direkten Q2-Einzug sichern. Damit gab sich der WM-Zweite aber nicht zufrieden: 1:45,456 min bedeutete einen All-Time-Lap-Rekord auf der 5,245 km langen GP-Strecke. Sein Ducati-Teamkollege Miller schob sich ebenfalls in die Top-3, Viñales stürzte dagegen in Kurve 12. Er blieb unverletzt, muss am Nachmittag aber den Umweg über Q1 antreten. Im Finish gab es noch rote Sektoren bei Binder und Zarco, sie sicherten sich ein Q2-Ticket, wurden Bagnaia an der Spitze aber nicht mehr gefährlich. Rins kämpfte sich im letzten Versuch wieder in die Top-10 zurück, in seinem Schlepptau steigerte sich Marc Márquez immerhin auf Platz 12. Rossi beendete das FP3 auf Rang 18. Bemerkenswert: In rund einer halben Sekunde liegen gleich 13 Fahrer, innerhalb einer Sekunde die Top-19. Und KTM-Pilot Brad Binder egalisierte mit 362,4 km/h Zarcos Top-Speed-Rekord der MotoGP-Klasse





