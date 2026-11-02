Bahnhof Ostkreuz: Neuer Vorplatz verbindet Victoriakiez mit Gleisen

Nach zwei Jahren Bauzeit ist der nordöstliche Platz am Bahnhof Ostkreuz fertig. Die Investition von 11,9 Millionen Euro verbessert die Anbindung an den Victoriakiez.

Der nordöstliche Vorplatz des Berliner Bahnhofs Ostkreuz ist nach knapp zwei Jahren Bauzeit nun vollständig für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Landesgesellschaft Grün Berlin hat die etwa 7000 Quadratmeter große Fläche erfolgreich fertiggestellt, wodurch eine direkte und barrierearme Verbindung zwischen dem Victoriakiez im Berliner Bezirk Lichtenberg und den Bahnanlagen geschaffen wurde. Bislang war dieser Abschnitt für Fußgänger nicht nutzbar, sodass zahlreiche Pendler und Besucher lange Umwege in Kauf nehmen mussten.

Neue Infrastruktur senkt Wegezeiten

Der neu gestaltete Platz löst das strukturelle Problem der isolierten Lage des Kiezes und ermöglicht einen direkten Zutritt zu den Bahnsteigen. Durch die Integration der Treppe von der Kynastbrücke in das neue Gesamtkonzept verkürzt sich der Fußweg zur Station erheblich. Zusätzlich erhält die benachbarte Jugendherberge einen eigenständigen, direkten Zugang zum Bahnhofsbereich, was die Erschließung des Areals weiter verbessert. Die Versorgungslage für den Einzelhandel im Bahnhof bleibt durch die Baumaßnahmen ungeändert gesichert, sodass kommerzielle Interessen gewahrt werden.

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Gestaltung und ökologische Anpassungen

Die bauliche Ausgestaltung des Areals umfasst moderne Sitzgelegenheiten, 20 Fahrradbügel zur sicheren Abstellung von Pedals und 14 zusätzliche Leuchten. Die Beleuchtungsanlage wurde speziell konzipiert, um die Orientierung für Reisende zu erleichtern und das subjektive Sicherheitsgefühl in den Abendstunden zu stärken. Ein zentrales Element der Umgestaltung ist die Neupflanzung von insgesamt 29 Bäumen, darunter Rotblättrige Spitz-Ahorne, Hainbuchen, Platanen und Amberbäume. Diese Baumarten wurden explizit ausgewählt, da sie als widerstandsfähig gegenüber den zunehmenden Extremwetterlagen wie Hitze und Trockenheit gelten.

Douze Bäume stehen direkt auf den neuen Platzflächen, während 17 weitere im angrenzenden Straßenraum gesetzt wurden. Für diese Neupflanzungen waren vorherige Rodungen erforderlich, wobei drei Pappeln sowie bestehender Gehölzaufwuchs entfernt wurden. Grün Berlin begründet diese Maßnahme mit der mangelnden Klimastabilität der Vorgängerbäume, die unter den prognostizierten zukünftigen Bedingungen kein langes Überleben hätten garantieren können. Ergänzt wird das Angebot im Öffentlichen Nahverkehr durch 16 neue Taxihaltestellen auf beiden Seiten des Bahnhofs.

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Bauprojekt mit Verzögerungen und Kosten

Die Realisierung des Vorplatzes verlief nicht vollständig nach dem ursprünglichen Zeitplan. Ursprünglich war die Fertigstellung für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Bereits im Juli 2021 diente ein provisorischer Fußgängerschutzgang als temporäre Zuwegung von der Marktstraße, der jedoch im März 2025 vorzeitig abgebaut werden musste. Grund dafür waren unvorhergesehene Leitungsverläufe und alte Fundamente, die bei den Erdarbeiten zutage traten. Diese Entdeckungen erzwangen eine Umstellung der gesamten Baulogistik.

Trotz dieser Hindernisse konnte ein erster Teilbereich unter den Brückenbauwerken bereits Ende 2025 freigegeben werden, was etwa einem Drittel der Gesamtfläche entspricht. Seit diesem Zeitpunkt stehen die Treppen und der Aufzug zu den Fernbahngleisen 13 und 14 wieder vollständig zur Verfügung. Die Arbeiten wurden während der gesamten Bauzeit abschnittsweise durchgeführt, um den Betrieb und die Erreichbarkeit der Geschäfte im Bahnhof stets zu gewährleisten. Die Gesamtkosten für Planung und Bau belaufen sich laut Grün Berlin auf 11,9 Millionen Euro brutto.

Finanzierung und historische Bedeutung

Die Finanzierung dieser umfangreichen Infrastrukturmaßnahme erfolgt primär durch das Land Berlin, während die Deutsche Bahn sich an den Kosten beteiligt. Der Bahnhof Ostkreuz zählt zu den verkehrsreichsten Knotenpunkten im deutschen Schienennetz. Mehr als 250.000 Personen nutzen die Station im Durchschnitt täglich, wovon 235.000 Fahrgäste auf das S-Bahn-Netz entfallen. Grün Berlin beschreibt die Station sogar als den meistfrequentierten Nahverkehrsbahnhof Deutschlands, was die Bedeutung der barrierearmen Anbindung unterstreicht.

Die historische Entwicklung des Ortes reicht weit zurück. Die Schlesische Bahn wurde 1842 eröffnet, gefolgt von der Ostbahn im Jahr 1867. Mit der Inbetriebnahme der Ringbahn 1871 entstand das charakteristische Gleiskreuz. Am 7. Februar 1882 wurde der Bahnhof Stralau-Rummelsburg eröffnet und 1933 in Ostkreuz umbenannt. Planungen aus der NS-Zeit für einen großen Fernbahnhof in der "Welthauptstadt Germania" wurden nie realisiert.

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Zukunftsausblick und weitere Schritte

Die Fertigstellung des nordöstlichen Vorplatzes markiert einen wichtigen Meilenstein in der Modernisierung der Station. Im Oktober 2026 wird die Gesamtfläche dann offiziell abgeschlossen sein. Mit dem Victoriakiez ist die dritte von vier geplanten Vorplatzflächen am Bahnhof fertiggestellt. Die vierte Fläche im Nordwesten, die auf den Travekiez ausgerichtet ist, befindet sich noch im Bau. Die vorangegangenen Arbeiten an den südlichen Vorplätzen Rudolfkiez und Rummelsburger Bucht wurden zwischen Mai 2022 und Juni 2024 von Grün Berlin umgesetzt.