Bahnrad-Unfall: Deutsche Nationalmannschaft auf Mallorca schwer getroffen

Seis deutsche Bahnradfahrer wurden während eines Trainings auf Mallorca von einem Auto angefahren. Nur einer der Athleten ist für die anstehende Europameisterschaft fit. Der Unfall wirft einen Schatten auf die Medaillenhoffnungen der deutschen Mannschaft.

Ende Januar erlitt die deutsche Bahnrad -Nationalmannschaft einen schweren Schlag, als sechs Fahrer auf Mallorca von einem Auto angefahren wurden. Die Tragödie ereignete sich während einer Trainingseinheit, als ein 89 Jahre alter Autofahrer die Radfahrer von hinten überholte und sie unter den Reifen erwischte. Die Folgen des Unfall s waren für die Athleten verheerend, mit einigen schweren Verletzungen zu verzeichnen.

Bruno Keßler, Tobias Buck-Gramcko, Benjamin Boos, Max-David Briese, Moritz Augenstein und Louis Gentzik werden diesen 27. Januar wohl nie vergessen. Die Athleten erlitten schwerste Verletzungen, die für einige den Start bei der anstehenden Europameisterschaft unmöglich machen. Keßler, der als einziger der sechs verunglückten Profis wieder einigermaßen fit ist, wird an der EM in der 4000-Meter-Einerverfolgung teilnehmen. Die anderen Athleten sind noch nicht vollends genesen und müssen ihre Teilnahme an der EM absagen.18-jährige Moritz Augenstein meldete sich kurz nach dem Unfall aus dem Krankenhaus und drückte seinen Wunsch aus, bald wieder ins Training einsteigen zu können. Der Unfall wirft jedoch ein dunkles Schatten auf die deutschen Medaillenhoffnungen. Der deutsche Männer-Vierer muss aufgrund der Absagen ohne seine erfahrenen Fahrer an der EM teilnehmen. Dieser Vierer hatte im Oktober 2022 bei der WM noch Bronze gewonnen, die erste Medaille nach 22 Jahren. Bundestrainer Lucas Schädlich zeigte sich trotz der schwierigen Situation optimistisch und sagte auf der Homepage des Verbandes: „Wir machen aus der Situation das Beste. Die Mannschaft ist motiviert nach Zolder angereist.” Die Hoffnungen ruhen nun auf Altmeister Roger Kluge und Tim Torn Teutenberg, die im vergangenen Jahr bei der WM Gold im Madison einfahren konnten





