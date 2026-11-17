Nach der Sperrung durch ein defektes Stellwerk nahe Magdeburg läuft der Bahnverkehr zwischen Berlin und Hannover langsam wieder an. Details zur Wiederherstellung.

Der Bahnverkehr auf der wichtigen Verbindung zwischen Berlin und Hannover nimmt nach einer umfassenden Sperrung allmählich wieder Fahrt auf. Nach Angaben eines Bahn-Sprechers rollen bereits erste einzelne Güterzüge über die betroffene Strecke. Diese Entwicklung markiert den ersten Schritt der Normalisierung nach einem erheblichen Vorfall, der den Reiseverkehr auf einer der dichtest befahrenen Schienenachsen Deutschlands lange Zeit lahmlegte.

Die vollständige Sperrung des Gleisstrangs war am Montag erfolgt, nachdem ein Mähfahrzeug während von Arbeiten im Bereich zwischen Magdeburg und Helmstedt ein wichtiges Stellwerk beschädigt hatte. Durch diesen Defekt war die Signaltechnik ausgefallen, was eine sofortige Durchsperre des Abschnitts im Raum Magdeburg notwendig machte. Die deutsche Bahninfrastruktur stand damit vor der Herausforderung, den erheblichen Verkehrsstau zu beseitigen, der sich über die letzten Tage aufgebaut hatte.

Also read Deutsche Bahn: Zugverkehr zwischen Berlin und Hannover massiv gestört

Zeitplan für die Wiederaufnahme des Betriebs

Am Dienstag, dem Tag der Meldung, mussten Fahrgäste mit weiteren erheblichen Verzögerungen rechnen. Ein Bahn-Spreiter verdeutlichte, dass erst am Nachmittag des Tages erste Fernverkehrszüge den Betrieb aufnehmen würden. Die vollständige Rückkehr zum regulären Fahrplan ist laut aktuellen Planungen für Mittwochmorgen vorgesehen. Bis dahin bleibt die Situation für Pendler und Reisende weiterhin angespannt, da sich die Auswirkungen der Störung noch nicht vollständig abgebaut haben.

Die Strecke bei Magdeburg fungiert derzeit nicht nur als normale Verbindung, sondern dient als kritischer Umleitungsabschnitt. Dies liegt daran, dass die Hauptstrecke von Berlin über Stendal und Wolfsburg nach Hannover aktuell wegen umfangreicher Sanierungsmaßnahmen nicht in vollem Umfang befahrbar ist. Reisende hatten daher ohnehin schon mit deutlich längeren Fahrtzeiten zwischen den beiden Metropolen gerechnet, ehe der zusätzliche Defekt hinzukam.

Advertisement

Betroffenheit von Güter- und Personenzügen

Während der Phase der Vollsperrung waren insgesamt rund 100 Güter- und Personenzüge von Umleitungen oder kompletten Ausfällen betroffen. Die Umleitungen führten die Züge weiträumig um das betroffene Gebiet herum, wobei Routen über Hamburg und Uelzen gewählt wurden. Dieser Umweg verlängerte die Reisezeiten drastisch und sorgte für massive Staus im Netz der Deutschen Bahn.

An den betroffenen Knotenpunkten, insbesondere am Hauptbahnhof in Berlin, waren die Folgen direkt sichtbar. An nahezu allen Anzeigetafeln im Bahnhof verwiesen Hinweise auf die Störung des Stellwerks. Lange Wartezeiten und Verspätungen waren die Regel, und es kam vermehrt zu Zugausfällen. Trotzdem blieben die großen Menschenansammlungen, die man bei solchen Infrastrukturkrisen oft erwartet, überraschend aus. Weder auf den betroffenen Gleisen noch in der Ankunftshalle oder den Wartebereichen der Deutschen Bahn bildeten sich massenhafte Schlangen.

Reaktionen der Betroffenen und Buchungsproblematik

Trotz der relativ geordneten Lage am Bahnhof herrschte bei einigen Reisenden massive Frustration. Ute Czorny und ihr Mann aus dem Kreis Recklinghausen äußerten ihren Unmut deutlich. Das Ehepaar hatte seine Tochter in Berlin besucht und war bereits auf der Hinfahrt in der vergangenen Woche aufgrund der Sanierungsarbeiten über Hamburg und Uelzen umgeleitet worden. Sie sahen sich nun in einer schwierigen Lage, da von der aktuellen Störung bei der Buchung nichts bekannt war.

"Es ist eine Frechheit, dass Züge auf solchen Strecken im Störungsfall überhaupt zur Buchung angeboten werden", kritisierten die Betroffenen laut. Ihre Wut wurde von anderen betroffenen Reisegästen geteilt, wobei viele auch Resignation zeigten. Die Erfahrung zeigt, dass die Information über aktuelle Störungen nicht immer synchron mit den Buchungsmöglichkeiten der Bahngesellschaft aktualisiert wird, was zu erheblichen Unannehmlichkeiten für die Kundschaft führt. Die Reparaturen am defekten Stellwerk kommen indes laut Bahn-Sprecher sehr gut voran, was Hoffnung auf eine baldige Vollnormalisierung macht.