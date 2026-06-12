Bahnstrecke Hamburg-Berlin nach Sanierung wieder offen: Preiskampf mit Flixtrain entbrennt

Die wichtige Bahnlinie zwischen Hamburg und Berlin wird nach zehn Monaten Bauarbeiten wieder komplett freigegeben. Die Deutsche Bahn startet zur Feier der Wiedereröffnung eine große Preissenkungsaktion und bietet 100.000 Billig-Tickets ab 14,99 Euro an. Damit greift sie den bisherigen Discount-Anbieter Flixtrain direkt an und löst einen Preiskampf auf der beliebten Route aus.

Endlich gibt es eine positive Entwicklung für Bahnreisende: Nach rund zehneinhalb Monaten, die von umfangreichen Ersatzverkehrsmaßnahmen und Umleitungen geprägt waren, wird die zentrale Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin kommenden Sonntagmorgen vollständig wieder für den regulären Verkehr freigegeben.

Die umfassende Sanierungsarbeit hat insgesamt 2,2 Milliarden Euro verschlungen. Auf der beliebten Route hatte bislang der konkurenzfähige Anbieter Flixtrain bei den Ticketpreisen die führende Position inne. Nun hat die Deutsche Bahn mit einer überraschenden Preissenkung reagiert, um die Wiedereröffnung zu feiern und ihren Kunden attraktive Angebote zu machen. So gibt es insgesamt 100.000 stark vergünstigte Tickets mit Zugbindung bereits ab 14,99 Euro.

Diese Aktion gilt für Buchungen bis zum 14. Juni und für Fahrten bis zum 12. Dezember. Ein.check der Verfügbarkeiten zeigt, dass das Kontingent außergewöhnlich gut ist, selbst an stark frequentierten Tagen wie Freitagen und Sonntagen.

Für Besitzer der BahnCard 25 und 50 sinkt der Preis pro Strecke sogar auf 11,24 Euro. Damit unterbietet die Bahn aktuell klar den bisherigen Preisführer Flixtrain, dessen günstigste Tickets für die Verbindung Hamburg-Berlin bei 14,98 Euro starten, an gefragten Reisetagen aber häufig um 20 Euro oder mehr liegen. Im besten Fall können Bahnkunden im Vergleich zu FlixTrain jetzt bis zu 50 Prozent sparen.

Die planmäßige Fahrzeit der ICE-Züge wird sich nach Abschluss der Sanierung minimal um zwei Minuten auf 107 Minuten verlängern. Eine Bahnsprecherin erklärte, dass die Züge zwar grundsätzlich schneller fahren könnten, die verlängerte Fahrzeit jedoch auf das erhöhte Verkehrsaufkommen zurückzuführen sei: Ähnlich wie auf der Straße, bei starkem Verkehr die Geschwindigkeit reduziert wird, gelte auch auf der Schiene, dass mehr Züge zu längeren Fahrzeiten führen können





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