Die ICE-Strecke zwischen Hamburg und Berlin ist nach 10,5 Monaten Bauarbeiten wieder durchgehend befahrbar. Die 2,2 Milliarden Euro teure Modernisierung bringt jedoch eine längere Fahrzeit und den fehlenden Einbau der digitalen Leit技术 ETCS. Gleichzeitig stehen weitere massive Streckensanierungen an.

Die essentielle Bahn verbindung zwischen Hamburg und Berlin ist nach einer umfangreichen Modernisierung wieder vollständig für den Verkehr freigegeben. Nach zehneinhalb Monaten Bauzeit, die von Zugumleitungen, Busersatzverkehr und erheblichen Einschränkungen für Pendler und Reisende geprägt waren, rollen die Züge seit Sonntagmorgen wieder planmäßig auf der Strecke.

Der erste ICE verließ pünktlich um 5.34 Uhr den Hamburger Hauptbahnhof und erreichte Berlin in der gewohnten Fahrzeit von unter zwei Stunden. Die täglich rund 30.000 Fernreisenden auf einer der wichtigsten Korridore Deutschlands profitieren damit wieder vom vertrauten Halbstundentakt. Die Sanierung, die mit Kosten von 2,2 Milliarden Euro verbunden war, umfasste den vollständigen Austausch von Gleisen, Weichen und die Erneuerung von insgesamt 28 Bahnhöfen entlang der Strecke.

Der Zustand der Infrastruktur, der vor Baubeginn mit der Note 3,7 als schlecht bewertet wurde, soll sich auf 2,3 verbessern. Doch die Freude über die Fertigstellung wird durch mehrere negative Aspekte getrübt. entgegen den ursprünglichen Erwartungen hat sich die geplante Fahrzeit für ICEs sogar um zwei Minuten auf 107 Minuten verlängert. Die Deutsche Bahn begründet dies mit der höheren Zugdichte nach der Sanierung, die ähnlich wie auf der Autobahn zu Geschwindigkeitseinbußen führe.

Ein weiterer, von vielen kritisch gesehener Punkt ist das Fehlen der geplanten digitalen Zugleittechnik ETCS, die europaweit eingeführt werden soll. Diese ist noch nicht installiert; die vollständige Ausrüstung wird erst in den frühen 2030er-Jahren erwartet. Für die betroffenen Fahrgäste waren die vergangenen Monate eine忍者probe. Die Umleitungen verlängerten Fahrten regional um bis zu 45 Minuten, im Regionalverkehr fielen Züge teilweise komplett aus.

Der Ersatzverkehr mit mehr als 200 Bussen war oft von Streitigkeiten mit dem Anbieter über zu alte Fahrzeuge und Ausfälle geprägt. Auch der Güterverkehr litt unter ineffizienten Umleitungen und langen Umwegen. Die Sanierung der Strecke Hamburg-Berlin ist nur der erste Schritt eines großangelegten Programms. Bis Mitte der 2030er-Jahre plant die Deutsche Bahn die Generalüberholung von mehr als 40 weiteren wichtigen Streckenabschnitten im Rahmen des Infrastrukturprojekts "Korridorsanierung Hochleistungsnetz".

Besonders betroffen sind auch Pendler in Nordrhein-Westfalen: Noch in diesem Jahr soll die umfassende Modernisierung der Strecke Hagen-Wuppertal-Köln abgeschlossen werden, was massive Einschränkungen nach sich zieht. Weitere Projekte betreffen die Verbindungen Nürnberg-Regensburg, Obertraubling-Passau und Troisdorf-Wiesbaden. Mit dieser Strategie verfolgt die Bahn das Ziel, die Strecken so grundlegend zu erneuern, dass für etwa fünf Jahre keine größeren Bauarbeiten mehr benötigt werden.

Das Programm startete 2024 mit der "Riedbahn" zwischen Frankfurt und Mannheim und soll die Kapazität und Zuverlässigkeit des Schienennetzes langfristig sichern.





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