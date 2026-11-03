Bahnunfall Klein Offenseth-Sparrieshoop: Zug erfasst Transporter, sechs verletzt

Schwerer Unfall auf dem Bahnübergang Klein Offenseth-Sparrieshoop: Ein Zug traf einen Transporter. Sechs Menschen verletzt, einer schwer. Die roten Lichtsignale sollen aktiv gewesen sein.

Am Dienstag ereignete sich auf dem unbeschrankten Bahnübergang Klein Offenseth-Sparrieshoop ein schwerer Zugunfall, bei dem ein Fahrzeug von einem anrollenden Zug erfasst wurde. Dabei kamen sechs Menschen zu Verletzungen, wobei eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Dies markiert den zweiten Vorfall dieser Art an diesem spezifischen Ort im laufenden Jahr, was erneut die Gefahrenlage an dieser ungeschützten Kreuzung zwischen Schiene und Straße unterstrich.

Unfallhergang und Zugunfall Klein Offenseth-Sparrieshoop

Laut den vorliegenden Erkenntnissen soll die rote Ampel an der Kreuzung aktiv gewesen sein, als der Transporter die Schienen querte. Es wird vermutet, dass der Fahrer des Transporters das Lichtsignal beim Rechtsabbiegen übersehen hat. Der herannahende Lokführer eines Zuges der AKN, die für Altona, Kaltenkirchen und Neumünster steht, konnte aufgrund der kurzen Distanz nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Zug mit Bestimmungsort Ulzburg Süd erfasste den Transporter, riss ihn mit sich und schleuderte das Fahrzeug ins Gleisbett.

Also read V-ZUG Holding AG: V-ZUG baut internationale Präsenz in Skandinavien aus

Verletzungen der AKN-Passagiere und des Fahrers

Der Fahrer des Transporters wurde nach der Kollision schwer eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus den Trümmern befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum geflogen. Auch an Bord des Zuges gab es Opfer: Fünf der 63 Passagiere erlitten leichte Verletzungen. Der Lokführer erlitt zudem einen schweren Schock durch den heftigen Zusammenstoß und die plötzliche Gefahr.

Kommentar von Michael Bunk zum Unfallhergang

Michael Bunk vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg bestätigte die Angaben zur Anzahl der Verletzten und den Umständen des Unglücks. Seine Bestätigung unterstreicht die Schwere des Vorfalls und die Notwendigkeit einer schnellen medizinischen Versorgung. Die Koordination zwischen der Bahn, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war entscheidend, um die eingeklemmte Person zu befreien und die Leichtverletzten am Bahnübergang Klein Offenseth-Sparrieshoop zu versorgen.

Advertisement

Vergleich mit dem Unfall vom 12. Januar 2026

Dieser Vorfall wiederholt sich nach einem früheren Zwischenfall am 12. Januar 2026, als ein Lieferwagen auf die Gleite gerutscht und ebenfalls von einem Zug erfasst wurde. Die Häufung dieser Vorfälle an diesem spezifischen Bahnübergang deutet auf eine wiederkehrende Problematik hin. Die Tatsache, dass es sich um das zweite Ereignis in diesem Jahr handelt, zeigt, dass die Sicherheitsvorkehrungen an dieser Stelle möglicherweise nicht ausreichend sind oder von den Straßenverkehrsteilnehmern nicht befolgt werden.

Schwere Folgen und Sicherheitsbedenken

Die lebensgefährlichen Verletzungen eines der Opfer und die Schockzustände der Beteiligten unterstreichen das hohe Risiko an unbeschrankten Bahnübergängen. Die AKN-Züge, die in Richtung Ulzburg Süd verkehren, sind auf dieser Strecke auf hohes Tempo ausgelegt, was bei Fehlern der Autofahrer katastrophale Folgen haben kann. Die Überwachung der Lichtsignale und die Aufmerksamkeit der Fahrer sind daher von größter Bedeutung, um weitere Unfälle dieser Art zu verhindern.