Forscher der Yunnan University belegen: Der Baikalsee erholt sich von der schlimmsten Dürre seit 1682. Der Wasserstand liegt bei 145 Prozent des Durchschnitts.

Der Baikalsee in Sibirien, der als größter Süßwasserspeicher der Welt gilt, erlebt einen signifikanten Anstieg seines Wasserstands. Seit dem Jahr 2017 füllt sich das Reservoir wieder, nachdem es in den vorangegangenen Jahren eine lang anhaltende Dürreperiode durchgemacht hatte. Diese Entwicklung markiert das Ende einer kritischen Phase für das Ökosystem, das rund ein Fünftel des nicht gefrorenen Oberflächen-Süßwassers der gesamten Erde enthält.

Langzeitstudie deckt Wassergeschichte auf

Wissenschaftler der Yunnan University in China haben die historische Entwicklung des Sees bis ins Jahr 1682 zurückverfolgt, um die aktuellen Veränderungen einzuordnen. Dafür analysierten die Forscher die Jahrringe von Waldkiefern und kombinierten diese biologischen Daten mit 52 Bohrproben aus Baumstämmen. Diese Methodik ermöglichte die Erstellung einer zusammenhängenden Datenreihe, die eine Zeitspanne von 343 Jahren abdeckt und präzise Rückschlüsse auf vergangene Wasserdurchflussmengen erlaubt.

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Trockenphase endete 2016 dramatisch

Die Auswertung der historischen Daten zeigt, dass der Zeitraum von 1995 bis 2016 die schwerste Trockenphase der gesamten Messreihe darstellte. Seit 2017 hat sich dieser Trend jedoch grundlegend gewendet. Aktuelle Messungen belegen, dass der Wasserdurchfluss im Baikalsee derzeit bei rund 145 Prozent des langjährigen Durchschnittswerts liegt. Satellitenbilder bestätigen diese Entwicklung visuell, indem sie eine grünere Vegetation in den umliegenden Gebieten des Sees dokumentieren.

Klimaveränderungen als Auslöser identifiziert

Die Forschenden vermuten einen direkten Zusammenhang zwischen den Wasserständen und klimatischen Verschiebungen im Nordpazifik sowie in der Arktis. Diese atmosphärischen Veränderungen könnten dazu geführt haben, dass mehr Feuchtigkeit in Richtung des Baikalsees gelenkt wurde. Die Analyse der Zu- und Abflüsse spielt dabei eine zentrale Rolle: Die Selenga liefert das Wasser in den See, während die Angara das Wasser aus dem Reservoir abführt.

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Unterschiedliche Dynamik von Dürre und Feuchte

Der Langzeitvergleich offenbart unterschiedliche Muster in der Natur der Klimaphasen. Trockenphasen verlaufen in der Regel schleichend und haben eine Tendenz zur Verlängerung über viele Jahre. Im Gegensatz dazu setzen wasserreiche Phasen oft abrupt und schnell ein. Trotz der aktuellen Erholung blieben die Wissenschaftler vorsichtig, da unklar ist, ob es sich um eine dauerhafte Regeneration oder nur um eine vorübergehende feuchte Periode handelt.

Wasserspiegelanstieg im Herbst verlangsamt sich

Auch wenn der Trend positiv ist, gab es im Herbst eine vorübergehende Rückgangsphase des Wasserpegels. Ähnliche Situationen, wie sie beispielsweise in Deutschland zu sehen waren, wo Boote auf dem Trockenen lagen und der Schiffsverkehr beeinträchtigt wurde, bleiben eine historische Erinnerung. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg hatte im Oktober noch mit einem weiteren Absinken gerechnet, doch für den Baikalsee steht die Stabilisierung im Vordergrund, obwohl die Zukunft der Süßwasservorräte weiter beobachtet werden muss.