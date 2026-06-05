Baker Mayfield setzt Frist für Vertragsverhandlungen mit Tampa Bay Buccaneers

Baker Mayfield steht vor dem letzten Jahr seines Vertrags bei den Tampa Bay Buccaneers. Der Quarterback hat eine Frist bis zum Trainingslager gesetzt und betont, dass er ohne Verlängerung dennoch voll einsatzbereit ist. Gleichzeitig erwies sich die letzte Saison als enttäuschend, und der Verlust von Top-Receiver Mike Evans erschwert die Zukunftsplanung.

Baker Mayfield steht in der kommenden Saison vor dem letzten Jahr seines Vertrags bei den Tampa Bay Buccaneers . Eine vorzeitige Vertragsverlängerung ist jedoch derzeit unwahrscheinlich.

Mayfield hat klare Erwartungen an die Verhandlungen geäußert und eine Frist gesetzt: Bis zum Beginn des Trainingslagers Ende Juli möchte er Klarheit über seine Zukunft. Sollte bis dahin keine Einigung erzielt werden, wird er sich voll auf die anstehende Saison konzentrieren und dennoch sein Bestes geben. General Manager Jason Licht hat betont, dass es keinen festen Zeitplan für die Verhandlungen gibt. Mayfield betonte jedoch, dass er und sein Agent Tom Mills einen Vorschlag unterbreitet haben und eine langfristige Lösung anstreben.

Derzeit verdient Mayfield durchschnittlich 33,33 Millionen Dollar pro Saison, was ihn auf Platz 16 unter den Quarterbacks setzt. Sein Vertrag läuft bis 2026, und er hat erklärt, dass er sich bis dahin verpflichtet fühlt und weiterhin alles für das Team tun wird, unabhängig vom Vertragsstatus. Mayfield und seine Frau Emily engagieren sich stark in der Tampa Bay Region durch ihre Stiftung "Baker & Emily Mayfield Foundation", die unter anderem frühkindliche Bildungsprogramme, Leseförderung und Weihnachtsaktionen für Kinder und Familien unterstützt.

Die Familie hat in Tampa Bay Wurzeln geschlagen, liebt die Gemeinde und plant, ihre Kinder hier großzuziehen. Sportlich gesehen war die letzte Saison die schwächste seit Mayfields Ankunft 2023. Nach fünf aufeinanderfolgenden Playoff-Teilnahmen verpassten die Buccaneers mit einer Bilanz von 8-9 die Postseason. Für Mayfield persönlich war es eine unterdurchschnittliche Saison: Er erzielte 3693 Yards und 26 Touchdowns, seine niedrigsten Werte seit seinem Wechsel nach Tampa.

Zudem verlor das Team in der Offseason mit Mike Evans seinen Top-Receiver, der seit 2014 für die Buccaneers spielte und eine zentrale Rolle in der Offense innehatte. Der Verlust von Evans stellt eine weitere Herausforderung für Mayfield und die Offensive dar. Die Zeit drängt für die Buccaneers, eine Entscheidung über die langfristige Zukunft ihres Quarterbacks zu treffen. Mayfield hat deutlich gemacht, dass er bereit ist, ohne Vertragsverlängerung in die Saison zu gehen, was auf ein mögliches Scheitern der Verhandlungen hindeutet.

Sollte er 2024 als Free Agent auf dem Markt erscheinen, könnte dies erhebliche Auswirkungen auf die Teamplanung haben. Gleichzeitig bleibt seine Einstellung und Leistungsbereitschaft trotz der unsicheren Lage unverändert. Die Stabilität in der Offense wird in dieser Übergangssaison entscheidend sein, besonders nach dem Abgang von Evans. Die Buccaneers müssen abwägen, ob sie in Mayfield investieren oder nach Alternativen suchen.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob beide Seiten eine Lösung finden können, bevor das Trainingscamp beginnt





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