Der Quarterback geht in der kommenden Saison in sein letztes Vertragsjahr und es ist unklar, ob eine Verlängerung zustande kommt.

Baker Mayfield steht vor einem wichtigen Jahr bei den Tampa Bay Buccaneers . Der Quarterback geht in der kommenden Saison in sein letztes Vertragsjahr und es ist unklar, ob eine Verlängerung zustande kommt.

Mayfield erklärte, dass er und sein Agent einen konkreten Zeitplan für die Verhandlungen vorgelegt haben, der bis zum Trainingslager im Juli läuft. Bis dahin will er Klarheit über seine Zukunft bei den Bucs. Der 31-Jährige verdient derzeit durchschnittlich 33,33 Millionen Dollar pro Saison und steht bis 2026 unter Vertrag. Mayfield und seine Frau Emily engagieren sich in der Region Tampa Bay über ihre gemeinnützige Organisation 'Baker & Emily Mayfield Foundation'.

Dabei sammeln sie Geld für Programme zur frühkindlichen Bildung und Leseförderung oder organisieren Weihnachtsaktionen für Kinder und Familien. Sportlich gesehen war die abgelaufene Saison die schwächste seit der Ankunft von Mayfield im Jahr 2023. Die Bucs gingen mit einer Bilanz von 8-9 in der letzten Spielzeit leer aus und auch Mayfield selbst hatte eine nüchterne Saisonleistung. In der Offseason verlor die Franchise mit Mike Evans ihren besten Receiver, der seit 2014 für die Buccaneers spielte





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