Bakterien programmieren Kosmetik- und Pflegeprodukte

Dr. Steffen Lindner-Mehlich und sein Team der Berliner Charité entwickeln eine nachhaltige Alternative zu chemischen Produkten durch die genetische Programmierung von Bakterien. Diese Bakterien produzieren Inhaltsstoffe für Lippenstifte und Cremes, die als Feuchthaltemittel und Hilfsstoffe für eine stabile Konsistenz eingesetzt werden.

Viele Kosmetikprodukte enthalten noch immer Stoffe, die aus Erdöl gewonnen werden. Dr. Steffen Lindner-Mehlich (48), Forscher der Berliner Charité, und sein Team wollen diesen chemischen Grundstein revolutionieren: Lippenstifte und Cremes lassen sie von Bakterien produzieren.

Mikroorganismen aus dem Darm (Escherichia coli) und dem Boden (Pseudomonas putida) programmieren die Biochemiker der Charité genetisch so um, dass sie Inhaltsstoffe für Kosmetik- und Pflegeprodukte herstellen. Warum ausgerechnet diese Bakterien?

"Weil wir ihren Stoffwechsel gut verstehen und sie für solche biochemischen Prozesse nutzen können", sagt Lindner-Mehlich. "Wir verändern den Stoffwechsel der Bakterien so, dass sie Methanol fressen und Laktat, Succinat oder Butandiol ausscheiden. " Diese Substanzen werden inwie Lipsenstiften und Cremes als Feuchthaltemittel und Hilfsstoffe für eine stabile Konsistenz eingesetzt. "Das ist allerdings leichter gesagt als getan, denn Bakterien würden die Energie, die sie aus ihrem Futter gewinnen, normalerweise größtenteils in das eigene Wachstum stecken, anstatt chemische Produkte herzustellen.

Deshalb geben wir ihnen einen Anreiz, indem sie einen der Bausteine selbst für ihr Wachstum verwerten können.

"Das Forschungsprojekt CarboNcare wird vom European Innovation Council mit 3,1 Millionen Euro gefördert. "Wir wollen eine ernstzunehmende nachhaltige Alternative zu etablierten Produktionswegen in der chemischen Industrie entwickeln", betont Lindner-Mehlich





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bakterien Programmierung Kosmetik- Und Pflegeprodukte Feuchthaltemittel Hilfsstoffe Nährstoffe

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hausbau: Was Steffen E. heute anders machen würdeEin Haus für die Familie, ein Rückzugsort im Alter und etwas, was man den Kindern hinterlassen kann: Das wollte Steffen E. für seine Familie und baute vor über 20 Jahren ein Haus. Doch vieles ging schief, die Familie verlor das Eigenheim und Steffen meldete Privatinsolvenz an. Heute berichtet er, was er beim Hausbau anders machen würde.

Read more »

Steffen Hallaschka: Sein Leben mit Frau und KindernSeit Jahren gehört Steffen Hallaschka zu den bekanntesten TV-Gesichtern Deutschlands. Doch wie lebt der „stern TV“-Moderator abseits der Kameras? Ein Blick auf seine Familie, seine Ehe und sein Leben in Hamburg.

Read more »

„Dann freuen sich Bakterien“: HNO-Arzt warnt: Diese Kopfhörer können Entzündungen auslösenEin HNO-Arzt warnt vor bestimmten Kopfhörermodellen, die das Risiko für schmerzhafte Entzündungen im Gehörgang erhöhen können. Er erklärt, welche Alternativen besser belüftet sind und was bei Beschwerden hilft.

Read more »

Im Darmiversum: Nachgefragt beim GastroenterologenNicht nur Bakterien, sondern auch Pilze, Viren, Hefen und Parasiten besiedeln den menschlichen Darm.

Read more »