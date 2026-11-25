Das Gesundheitsamt Potsnam empfiehlt in Groß Glienicke vorsorglich das Abkochen von Trinkwasser. Der Kitaträger Spatzennest hatte hohe mikrobiologische Belastungen gemeldet.

Im nordwestlichen Potsdamer Stadtteil Groß Glienicke hat eine Warnung vor kontaminiertem Trinkwasser für Aufregung bei den Eltern gesorgt. Der Kitaträger "Spatzenest" hatte in einer Mitteilung am Montag vor hohen mikrobiologischen Belastungen in den Leitungen seiner vier Einrichtungen gewarnt. Ein Sprecher des Trägers erklärte, dass die Analyseergebnisse auf Darmkeime hindeuten, die eine Verunreinigung des Trinkwasser s vermuten lassen. Dies führte dazu, dass sofort das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt eingebunden wurde, da ähnliche Probleme an allen vier Standorten auf einen Fehler beim Versorger schließen ließen.

Wasserfirma untersucht Proben im Netz

Die Energie und Wasser Potsdam (EWP) dementierte zunächst offizielle Grenzwertüberschreitungen für den Bereich Groß Glienicke im Trinkwassernetz. Dennoch reagierte der Versorger schnell auf die Meldungen des Kitaträgers und nahm zusätzliche Trinkwasserproben in der Umgebung der betroffenen Einrichtungen ab. Diese Proben wurden einem zertifizierten Labor zur Untersuchung zugeführt. Ein Sprecher der Firma gab an, dass mit einem Ergebnis frühestens am Freitag zu rechnen ist. Sobald die Laborwerte vorliegen, werde man diese gemeinsam mit dem Gesundheitsamt auswerten, um bei Bedarf unverzüglich weitere Maßnahmen festzulegen und umzusetzen.

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Ratschläge für gefährdete Personengruppen

Das Gesundheitsamt Potsdam reagierte am Mittwoch auf Anfragen mit konkreten Handlungsempfehlungen für die Bewohner des betroffenen Stadtteils. Vorsorglich wird jenen Personen geraten, das Trinkwasser abzukochen, die invasive Kathetersysteme nutzen oder unter chronischen Wunden leiden. Für diese vulnerablen Gruppen soll das abgekochte Wasser auch zur Körperpflege verwendet werden. Für ansonsten gesunde Menschen sei das Trinken des Leitungswassers in Groß Glienicke jedoch weiterhin unproblematisch und gäbe keinen Anlass zur großen Besorgnis.

Kooperation zwischen Ämtern und Betreibern

Die Stadtverwaltung bestätigte, dass die Kontrollen an den auffälligen sowie an weiteren Trinkwasser-Entnahmestellen weiterlaufen. Das Gesundheitsamt erklärte, dass in Abhängigkeit von den aktuellen Untersuchungsergebnissen in Zusammenarbeit mit dem Wasserversorger sowie den Betreibern der betroffenen Gebäude gegebenenfalls weitere Schritte eingeleitet werden. Ziel dieser engen Kooperation ist es, die öffentliche Gesundheit zu schützen und die Ursachen für die mikrobiologischen Auffälligkeiten schnellstmöglich zu beseitigen, sollten diese tatsächlich existieren.

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Eltern über App informiert

Die ursprüngliche Information über die möglichen Keimbelastungen wurde direkt an die Eltern verteilt. Der Kitaträger "Spatzenest" nutzte die eigene Eltern-App, um die Informationen an die Familien seiner vier Einrichtungen im nördlichen Potsdamer Ortsteil weiterzuleiten. Diese schnelle Kommunikation sorgte dafür, dass die Betroffenen frühzeitig über die potenzielle Gefahr informiert wurden. Die Eltern wurden gebeten, den Ratschlägen des Gesundheitsamtes zu folgen, bis eine Klärung der Situation durch die offiziellen Stellen erfolgt ist.

Ausblick auf weitere Untersuchungen

Die kommenden Tage werden entscheidend sein, um die Lage zu klären. Die Laboruntersuchungen der Proben, die am Montag entnommen wurden, laufen derzeit. Ein genaues Ergebnis steht jedoch erst ab Freitag zur Verfügung. Bis dahin bleiben die bestehenden Vorsichtsmaßnahmen für die Risikogruppen in Groß Glienicke in Kraft. Sobald die Daten des Labors vorliegen, werden die zuständigen Behörden die Ergebnisse prüfen und entscheiden, ob zusätzliche sanitäre Maßnahmen im öffentlichen Netz notwendig sind.