Der Millennium Falke hat die Seiten gewechselt. Noch könnt ihr auf Amazon sparen.

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Lego wird das Modell Ende des Jahres aus dem Verkauf nehmen. Die Preise auf dem Gebrauchtmarkt werden dann voraussichtlich schnell steigen. Da es aus einer relativ unbekannten Serie stammt, ist auch unklar, ob dieses oder ein ähnliches Modell jemals wieder zurückkehren wird. Der etwas andere Millennium Falke sticht sofort ins Auge, denn statt des gewohnten Graus dominieren hier Schwarz und Dunkelrot.

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Das Innere ist leicht zugänglich, da sich die oberen Verkleidungen einfach hochklappen lassen. Dort warten detaillierte Ausstattungen, wie eine Gefängniszelle und ein Thron. Ein weiteres Highlight sind die Minifiguren, die bekannte Charaktere neu interpretieren. Ihr erhaltet unter anderem einen Jedi Vader in weißer Rüstung, einen bösen C-3PO als Kopfgeldjäger und natürlich Darth Jar Jar Binks.