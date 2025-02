Balkon-Kraftwerk: So wird Ihr Balkon zum Stromerzeuger

Die Energiewende schreitet langsam voran. Ein Balkon-Kraftwerk kann eine Möglichkeit sein, selbst sauberen Strom zu erzeugen. In diesem Artikel erfahren Sie alles über die Installation und die Kosten eines Balkonkraftwerkes.

Die Energiewende in Deutschland schreitet zögerlich voran. Das führt dazu, dass umweltbewusste Menschen nach Alternativen suchen, um ihren eigenen sauberen Strom zu erzeugen. Die Lösung könnten Balkonkraftwerk e sein. Diese Solarpaneele erzeugen bei richtiger Ausrichtung und Sonneneinstrahlung bis zu 180 Watt Leistung und speichern den Strom direkt ins Hausnetz. Dadurch lassen sich Dauerbrenner wie Kühlschrank und Waschmaschine eines Zweipersonenhaushaltes tagsüber betreiben.

In Zeiten steigender Energiepreise und der zunehmenden Arbeit im Homeoffice kann ein solches Mini-Kraftwerk den Geldbeutel entlasten. Überflüssiger Strom kann auch in einem Generator gespeichert werden. Die Anschaffung ist jedoch in den meisten Fällen unrentabel, es sei denn, man nutzt ihn auch unterwegs, beispielsweise im Camper oder zur Ausstattung einer Gartenhütte.Bevor ein Balkonkraftwerk seinen Dienst antritt, gibt es jedoch einige Hürden zu beachten. Mieter müssen mit ihrem Vermieter klären, ob sie das Balkonkraftwerk am Stahlgitter des Balkons anbringen dürfen. In den meisten Fällen dürfte das kein Problem darstellen. In der Regel ist es jedoch erlaubt, einen Solartisch aus einem Solarpanel zu basteln oder einen Solargartentisch zu kaufen. Ein Tisch auf dem Balkon darf Ihr Vermieter Ihnen nicht verbieten und der steht die meiste Zeit ungenutzt herum – warum nicht Strom daraus beziehen? Wohnungseigentümer müssen das Balkonkraftwerk hingegen mit dem Miteigentümer des Hauses absprechen. Sie dürfen die Solarpaneele nicht ohne weiteres am Balkon befestigen. Ein Balkon zur Südseite bekommt mehr Sonne ab als einer, der nach Norden zeigt. Moderne Fotovoltaik-Anlagen arbeiten inzwischen aber so gut, dass sie selbst mit wenig Licht Strom produzieren. Allerdings gilt natürlich, dass sich die Amortisation des Balkonkraftwerks mit weniger Licht verlängert. Im Idealfall montieren Sie das Solarkraftwerk im 30 Grad Winkel an das Balkongitter.Apropos Montage: Hier gilt es das Baurecht zu beachten, bevor Sie das Balkonkraftwerk anbringen. Es ist ratsam, auf Fachleute zu setzen, die Ihnen die Fotovoltaik-Anlage installieren. Außerdem darf das Balkonkraftwerk optisch nicht stören. Wer einen besonders großen Balkon hat, kann sich die Montage am Gitter sparen und die Solarpaneele an die Außensteckdose anschließen. Ist keine Außensteckdose vorhanden, muss der Elektriker Ihres Vertrauens Hand anlegen. Und auch hier lauert ein Stolperstein. Zwar ist es möglich, eine normale Steckdose dafür zu verwenden. Allerdings empfiehlt der Verband der Elektrotechnik sogenannte Wielandstecker. Dabei handelt es sich um eine Steckverbindung, die explizit für die Einspeisung von Solarstrom in hauseigene Netz entwickelt wurde und die unsachgemäße Nutzung der Anlage unterbinden soll. Einfach herausziehen können Sie einen Wielandstecker nicht, da die Verbindung festgeschraubt wird. Ob Sie der Empfehlung Folge leisten, bleibt Ihre Wahl. Bleibt die Frage, welche Solarpaneele nun die richtigen sind. Das hängt vor allem von der Größe des Balkons ab. Die oben gezeigten Mini-Solaranlagen mit circa 180 Watt Leistung (in der Spitze) messen in der Regel um die 1,5 mal 1 Meter und passen damit auch an kleinere Balkone. Sie kosten zwischen 180 und 300 Euro und bringen unter idealen Voraussetzungen zwischen 250 und 300 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Bei 250 Kilowattstunden und einem Preis von 30 Cent pro Kilowattstunde ergibt das eine Ersparnis von 75 Euro pro Jahr, wenn jede Kilowattstunde verbraucht wird. Ein Solarmodul für 180 Euro hätte sich im Laufe des dritten Jahres gerechnet. Allerdings fehlen da noch die Kosten für Wechselrichter, Halterungen und Montage. Benutzen Sie die Standfüße und den Wechselrichter, ergibt das Kosten bei zwei Paneelen von 600 Euro, bei 150 Euro Ersparnis ergibt das eine Amortisation der Anlage nach vier Jahren. Dazu fallen eventuell noch Kosten für die Montage am Balkongitter und der Außensteckdose an. Wer ganz oben wohnt und einmal Blut geleckt hat, für den gibt es auch Windkraftanlagen für den Balkon. Auch hier gilt es, das Baurecht zu beachten. Leider unterscheidet sich das von Bundesland zu Bundesland erheblich. In Niedersachsen etwa braucht es eine Baugenehmigung für eine kleine Windkraftanlage. Andere Bundesländer sind da tolerante





