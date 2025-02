Balkonkraftwerk zum Schnäppchenpreis: Solar-Angebot von Kleines Kraftwerk

Kleines Kraftwerk bietet ein schlüsselfertiges Balkonkraftwerk mit bifazialen Modulen und Anker Solarspeicher für nur 1147 Euro an.

Kleines Kraftwerk bietet mit einer sensationellen Sonderaktion ein Balkon kraftwerk zum unschlagbaren Preis an. Für nur 1147 Euro erhalten Sie leistungsstarke bifaziale Module und den Anker Marken-Solarspeicher, die Ihnen ermöglichen, die maximale Erträge aus Ihrer Solarenergie zu schöpfen und clever einzusparen.Der Anker Solix Solarbank 2 Pro E1600 und der leistungsstarke Solarspeicher sind das Herzstück dieser Offerte.

Sie erlauben es Ihnen, überschüssige Energie zu speichern und bei Bedarf, beispielsweise in den Abendstunden oder an bewölkten Tagen, wieder zu nutzen. Ohne einen Solarspeicher würde ein Großteil der gewonnen Energie verloren gehen. Ein Energiespeicher verhindert dies, indem er überschüssige Energie für später zur Verfügung stellt, wenn diese benötigt wird, beispielsweise an Sommerabenden oder in den frühen Morgenstunden. Das Set umfasst neben den Modulen und dem Solarspeicher auch einen Smart Meter, der Ihnen die Live-Überwachung Ihres neuen Balkonkraftwerks ermöglicht. So sehen Sie zu jeder Zeit, wie viel Energie Sie bereits eingespeist haben und wie hoch Ihr Verbrauch ist. Die Lifetime des Solarspeichers beträgt 15 Jahre und 6000 Ladezyklen, was langfristige Zuverlässigkeit garantiert. Die Förderung von Kleinsolaranlagen, wie Balkonkraftwerke, ist in vielen Städten und Gemeinden mit finanziellen Zuschüssen verbunden. Das bedeutet zusätzliche Ersparnisse für Sie. In Düsseldorf beispielsweise wird die Hälfte der förderfähigen Kosten übernommen, bis zu einem Höchstbetrag von 400 Euro. In Städten wie Lübeck, Augsburg, Stuttgart und Darmstadt liegt die Förderung bei 200 Euro pro Haushalt. In Heidelberg gibt es sogar Unterstützung von bis zu 750 Euro. Ist Ihre Stadt auch dabei? Solche Förderungen helfen Ihnen, die Kosten für Ihr Balkonkraftwerk schneller zu decken. Nicht vergessen: Ihr Balkonkraftwerk muss registriert werden! Nach der Installation Ihrer Anlage ist es notwendig, diese bei der Bundesnetzagentur anzumelden. Aufgrund des Solarpakets I entfällt die Pflicht zur Anmeldung beim Netzbetreiber





