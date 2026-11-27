Der Bundesgerichtshof stärkt Mietern bei der Installation von Balkonkraftwerken den Rücken. Optische Einwände allein reichen nicht aus.

am Mittwoch entschieden. Auch die Befürchtung, dass mit zunehmender Verbreitung der Solarmodule ein optischer Flickenteppich entsteht, ließen die Richter nicht gelten.anzubringen hat. Dieser hatte die Erlaubnis zur Installation eines Balkonkraftwerks eingeholt, sollte die Anlage jedoch unterhalb der Balkonbrüstung anbringen, ohne das Erscheinungsbild des Gebäudes zu beeinträchtigen.

Der Mieter montierte seine Solarmodule stattdessen an der Außenseite des Balkons. Nach einer Abmahnung klagte die Genossenschaft auf Entfernung der Module und bekam vor dem Amtsgericht zunächst Recht. Das Landgericht wies die Klage in zweiter Instanz ab. Mit demVermieter haben zwar ein berechtigtes Interesse am Erscheinungsbild ihres Gebäudes, müssen dabei aber auch berücksichtigen, dass sich dieses mit der Zeit verändert.

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Sichtbare Solarmodule allein rechtfertigen dem BGH zufolge kein Verbot. Der Gesetzgeber wollte mit der Neuregelung schließlich gerade die Verbreitung solcher Anlagen fördern. Auch eine mögliche Blendwirkung der Solarmodule führte die Genossenschaft ins Feld. Hier kommt es laut BGH darauf an, ob und in welchem Ausmaß beispielsweise Nachbarn durch reflektiertes Sonnenlicht tatsächlich gestört werden.