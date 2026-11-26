'Baller-Liquids': Warum der Gesundheitsminister davor warnt
Die Vape-Flüssigkeit ist mit künstlich hergestellten Cannabinoiden versetzt. Die Folgen bereits weniger Züge an der E-Zigarette können verheerend sein.
Die Vape-Flüssigkeit ist mit künstlich hergestellten Cannabinoiden versetzt. Die Folgen bereits weniger Züge an der E-Zigarette können verheerend sein. Hannover - Im Aufkommen von "Baller-Liquids" sieht Niedersachsen s Gesundheitsminister eine besorgniserregende Entwicklung.
Dabei handelt es sich um Flüssigkeit für E-Zigaretten mit synthetischen Cannabinoide - kurzum: starke Drogen.
"Für Jugendliche sind sie kaum von legalen Vape-Produkten zu unterscheiden", mahnt Minister Andreas Philippi im Gespräch mit der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Die auch "Zombie-Liquids" oder "Görke" genannten Flüssigkeiten seien illegal. Die darin vorhandenen Cannabinoide fielen unter das Neue-Psychoaktive-Stoffe-Gesetz. Sie würden über Messenger und soziale Netzwerke gezielt an Teenager verkauft.
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