Nüchtern auf Mallorca im Bierkönig: Michael Schüler setzt bei seinen Shows auf einen besonderen Kick. Den liefert ihm nicht der Alkohol.

überrascht mit einem ehrlichen Geständnis über seine Shows am berühmten Ballermann. Wenn er im Bierkönig auf Mallorca die Menge so richtig zum Feiern bringt, könnte man meinen, dass auch beim Künstler selbst reichlich Alkohol im Spiel ist.

Doch das Gegenteil ist eigentlich der Fall:räumte er kürzlich mit diesem Vorurteil auf.

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"Jetzt hab ich was verraten, weil die meisten haben, glaube ich, schon immer gedacht, dass ich schon sternhagelvoll bin. Aber es ist nicht so" , stellte der Partysänger direkt klar. Um in Feierlaune zu kommen, sei er überhaupt nicht auf Bier oder Schnaps angewiesen.