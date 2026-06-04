Baloise Swiss Property Fund - Rechtlicher Rahmen, Dokumentationszugang und Anlegerhinweise

Die Baloise Asset Management AG stellt sämtliche Fondsunterlagen kostenlos bereit, betont die rechtlichen Grenzen der Medienmitteilung und empfiehlt Anlegern, Entscheidungen ausschließlich anhand des offiziellen Prospekts und einer fachkundigen Beratung zu treffen.

Der Baloise Swiss Property Fund wird von der Baloise Asset Management AG (BAMA) verwaltet, einer seit 2001 tätigen Anlageberatungseinheit, die seit 2018 über eine offizielle Fondsleitungslizenz verfügt.

Interessenten erhalten sämtliche relevanten Unterlagen - darunter den detaillierten Prospekt, den Fondsvertrag sowie die jährlichen oder halbjährlichen Berichte - kostenfrei bei der Baloise Asset Management in Basel oder bei der Depotbank UBS Switzerland in Zürich. Diese Dokumente bilden die rechtliche Basis für jede mögliche Investitionsentscheidung und sollten unbedingt im Vorfeld einer Zeichnung eingehend geprüft werden.

Gleichzeitig weist die Medienmitteilung nachdrücklich darauf hin, dass sie weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten darstellt, und dass sie nicht die gesetzlichen Vorgaben eines Prospekts im Sinne des FIDLEG erfüllt. Deshalb ist die Weitergabe oder Veröffentlichung in Rechtsordnungen, in denen solche Informationen verboten sind, untersagt; besonders gilt dies für die USA, da der Fonds ausschließlich für Nicht‑US‑Personen zugelassen ist und jegliche Verbreitung an US‑Ansässige gegen geltende Wertpapiergesetze verstoßen würde.

Potenzielle Anleger werden ausdrücklich dazu angehalten, ihre Entscheidungen ausschließlich auf Grundlage des offiziellen Prospekts und des Fondsvertrags zu treffen und im Zweifel eine qualifizierte Beratung durch ihre Hausbank oder einen unabhängigen Finanzberater in Anspruch zu nehmen. Die Baloise Asset Management AG bietet darüber hinaus einen zusätzlichen Service über ihre Media‑ und Investor‑Relations‑Abteilungen an, die per E‑Mail oder Telefon für Rückfragen zur Verfügung stehen.

Die Mitteilung enthält zudem einen Hinweis darauf, dass einzelne Passagen als Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von Art. 68 FIDLEG gelten könnten, was für die weitere Verbreitung und Nutzung der Inhalte relevant ist. Wer ein tieferes Verständnis des Fonds sowie seiner Anlagestrategie erlangen möchte, sollte die genannten Kontaktmöglichkeiten nutzen, um aktuelle Informationen zu erhalten und offene Fragen zu klären. Abschließend sei betont, dass die historische Wertentwicklung des Baloise Swiss Property Funds kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge ist.

Wie bei allen Immobilieninvestitionen können Marktschwankungen, Änderungen regulatorischer Rahmenbedingungen oder unvorhergesehene wirtschaftliche Entwicklungen die Rendite beeinflussen. Interessierte sollten daher ein umfassendes Risikoprofil erstellen und die spezifischen Eigenschaften des Fonds - darunter die geografische Diversifikation, die Asset‑Klassen‑Mischung und die Liquiditätsbedingungen - in ihre Gesamtstrategie einbinden. Die Baloise Asset Management AG steht bereit, um diese Aspekte im Detail zu erläutern und unterstützt Anleger bei einer fundierten Entscheidungsfindung, die langfristig zu einer stabilen Portfolio‑Performance beitragen kann





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