Baltimore Ravens verlieren mit Rookie Joe Fagnano gegen Jacksonville Jaguars

Rookie Quarterback Joe Fagnano verliert mit den Baltimore Ravens das Thursday Night Football Spiel. Nach Verletzungen von Lamar Jackson und Tyler Huntley führt er das Team in eine schwere Niederlage.

Das Thursday Night Football Spiel endete für die Baltimore Ravens in einem schicksalsschweren Debüt des ungedrafteten Rookies Joe Fagnano. Unter den Augen seiner Frau Lydia auf der Tribüne stand der 25-jährige Quarterback zum ersten Mal als Starter in der Liga zwischen den Pfosten. Die Partie gegen die Jacksonville Jaguars entwickelte sich jedoch rasch zu einer Katastrophe für die Heimmannschaft aus Maryland, die trotz eines überraschenden frühen Starts am Ende das Nachsehen hatte. Der Ausgang des Spiels wurde maßgeblich durch eine Serie von Pechvogel-Momenten und technische Fehler geprägt, die die Chancenauswertung der Ravens zunichtemachten.

Vergessenes Lineup durch Ausfälle

Die Ausgangslage für den Trainerstab der Ravens war vor dem Match bereits durch eine schwere Verletzungslast definiert. Der zweimalige MVP Lamar Jackson befand sich aufgrund einer Daumenverletzung, die er im ersten Spielzug der vorangegangenen Woche zuzog, auf der Injured Reserve List. Ergänzend dazu fiel Ersatzmann Tyler Huntley mit einer Zehenverletzung für den Rest der Saison aus. Diese Umstände zwangen die Verantwortlichen dazu, den unbekannten Rookie Joe Fagnano ins Rampenlicht der nationalen Fernsehübertragung zu stellen. Fagnano litt selbst an körperlichen Beschwerden und trug im Training am Dienstag noch eine Knöchelbandage, doch er zeigte sich bereit, die Herausforderung anzunehmen. Für ihn und sein Team war dies die einzige Chance, um im schwierigen Heimspiel gegen die Jaguars Punkte zu sammeln.

Also read NFL-Skandal: Ravens gegen Chargers droht TV-Negativrekord

Emotionale Unterstützung von Lydia Fagnano

Die sportliche Leistung wurde von einer emotionalen Geschichte auf der Tribüne begleitet, die für Fagnano eine wichtige Motivation darstellte. Lydia Fagnano, die Ehefrau des Quarterbacks, feierte ihn mit sichtbarem Stolz. Das Paar hatte zuvor sieben Jahre lang eine Fernbeziehung über die Colleges in den USA hinweg gepflegt, bevor sie nach Baltimore zogen und heirateten. Um auf den Spielfeldmoment vorbereitet zu sein, hatten beide das komplette Playbook der Ravens auswendig gelernt. Joe Fagnano hatte vor dem Spiel verraten, dass sie die Spielzüge im Wohnzimmer durchgespielt hätten. Lydia kenne das System wahrscheinlich genauso gut wie die Profis. Als Joe Fagnano kurz vor der ersten Aktion zur Außenlinie rannte, umarmte und küsste er seine Frau, die ihm zurief, er solle großen Spaß haben und ihm viel Glück wünschte.

Advertisement

Erster Erfolg und taktische Umstellung

Der Start in das Match verlief für die Baltimore Ravens überraschend positiv, bevor sich das Blatt schnell wendete. Nach ein paar erfolgreichen Pässen überraschte Fagnano die Zuschauer mit einem frechen Lauf durch das Defense-Gebiet der Jaguars. Dieser Moment wurde von Bhayshul Tuten ergänzt, der unter den Spitznamen Toot Toot und Tugboat Tuten bekannt ist. Drei Minuten und 40 Sekunden nach Spielbeginn bretterte Tuten in die Endzone und sorgte für Jubel, obwohl die Referees fast eine Minute brauchten, um die Aktion zu überprüfen. Das Ergebnis stand: Der Touchdown wurde gewertet. Kurz vor der Pause folgte der zweite Touchdown für die Gäste durch Parker Washington, der sechs Punkte erzielte. Zur Halbzeit führten die Jaguars knapp mit 17:3.

Entscheidende Fehler unter extremen Bedingungen

Im dritten Viertel kippte das Spielgeschehen aufgrund von technischen Schwächen und widrigen Witterungsbedingungen. Joe Fagnano warf eine Interception, die schmerzhaft für die Heimanhänger war und kurz darauf zu einem Field Goal der Jaguars führte. Parallel dazu sorgte das Wetter für zusätzliche Schwierigkeiten. Stark Regen machte den Boden rutschig, und Fagnano knickte unglücklich ein. In der Schlussphase des Drittels wurde er im Tumult sogar der Helm vom Kopf gerissen. Weitere Rückschläge folgten, als Mark Andrews den Ball aus den Händen verlor und dieser bei den Jaguars landete. Chris Rodriguez Jr. legte daraufhin einen Touchdown für die Gäste nach. Trotz eines Wahnsinns-Laufs von Justice Hill in die Endzone, der noch Ergebniskosmetik für die Ravens darstellte, reichte dies nicht, um die klare Niederlage zu verhindern. Die Ravens blieben auch im vierten Viertel chancenlos, was den Verlauf eines dramatischen Abends besiegelte.