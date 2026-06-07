Bamberg Baskets gleichen gegen Alba Berlin aus und stehen vor Finaleinzug

Die Bamberg Baskets haben nach dem 81:67-Sieg in Spiel vier der Halbfinalserie gegen Alba Berlin den Ausgleich zum 2:2 erreicht. Damit steht das Team um Trainer Anton Gavel kurz vor dem Einzug ins Finale der Basketball-Bundesliga contre Titelverteidiger Bayern München. Die Mannschaft profitierte von einer überragenden zweiten Halbzeit und der lautstarken Unterstützung der heimischen Fans, die auch in Berlin zahlreich erwartet werden. Ein因素 war und ist die außergewöhnliche Teamleistung trotz eines der kleinsten Etats der Liga.

Die Bamberg Baskets haben in der Halbfinalserie der Basketball-Bundesliga (Best-of-five) gegen den Erzrivalen Alba Berlin ausgeglichen. Nach dem 81:67-Erfolg steht es 2:2 in der Serie.

Damit haben die Oberfranken am Dienstag in Berlin die Chance, ins Finale gegen Titelverteidiger Bayern München einzuziehen. Die Mannschaft von Trainer Anton Gavel hat damit eine Aufholjagd nach dem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand erfolgreich fortgesetzt. Bamberg verfügt über einen der kleinsten Etats der Liga, was die Leistung umso bemerkenswerter macht. Der Erfolg basierte vor allem auf einer starken zweiten Halbzeit.

Angetrieben von 5700 Zuschauern in der heimischen Halle steigerten die Baskers ihre Dreierquote im Schlussviertel deutlich, während Alba Berlin zunehmend Probleme bekam. 5:30 Minuten vor Schluss führte Bamberg bereits mit 71:56, was die Entscheidung in Spiel vier bedeutete. Ein Schlüsselfaktor war die lautstarke Unterstützung der Fans, die als "Freakcity" bekannt sind. Für das entscheidende fünfte Spiel in Berlin werden viele von ihnen erneut anreisen.

Der frühere Namenssponsor Michael Stoschek (Brose) übernimmt für alle Fanbusse die Kosten, um die Mannschaft auch in der Hauptstadt den nötigen Rückhalt zu geben. Power Forward Demarcus Demonia betonte, dass die Energie der Fans den Unterschied mache und die Mannschaft als geschlossene Einheit spiele. Jetzt gelte es, diese Leistung in Berlin zu wiederholen und die Serie zu beenden.

Trainer Anton Gavel forderte eine ähnlich starke Leistung wie in Spiel vier und sprach von einem "mittelgroßen Basketballwunder", das die Mannschaft aktuell vollbringe





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