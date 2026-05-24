Bamberg Baskets stürmen die BBL-Spitze während Ratiopharm Ulm in die Krise stürzt

Ein dramatischer Saisonwechsel in der Basketball-Bundesliga: Während Bamberg als ernsthafter Titelanwärter auftritt, muss Ulm nach einer enttäuschenden Spielzeit und dem Abgang des Sportdirektors völlig neu planen.

Die Basketball -Bundesliga erlebt derzeit eine Zäsur, die in ihrer Deutlichkeit kaum zu übertreffen ist. Ratiopharm Ulm , das Team, welches erst vor kurzer Zeit die Basketball -Welt in Staunen versetzte, indem es 2023 den ersten Meistertitel seiner Vereinsgeschichte holte, befindet sich in einem freien Fall.

Was vor wenigen Spielzeiten noch wie ein perfekt geölter Apparat funktionierte, wirkt in dieser Saison wie ein Schatten seiner selbst. Das frühe Ausscheiden aus dem Pokalwettbewerb war nur der erste Vorbote einer Katastrophe, die sich im weiteren Verlauf der Spielzeit manifestierte. Auch im internationalen Parkett des Eurocups konnte die Mannschaft keine überzeugenden Leistungen abliefern und blieb weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Besonders schmerzhaft für die Verantwortlichen und die Fans ist die Erkenntnis, dass die strategische Ausrichtung, die Ulm einst zum Sprungbrett für NBA-Talente machte, derzeit ins Leere läuft. Es gelang nicht, neue Hoffnungsträger zu integrieren, und die gewohnte Dynamik auf dem Feld ist einer frustrierenden Planlosigkeit gewichen. Die sportliche Misere wird durch tiefgreifende personelle Veränderungen in der Führungsebene verschärft.

Thorsten Leibenath, der Mann, der über 15 Jahre hinweg die Geschicke des Vereins lenkte und maßgeblich am Aufstieg sowie an den großen Erfolgen beteiligt war, verlässt Ratiopharm Ulm. Sein Wechsel zum Liga-Konkurrenten Bayern München ist mehr als nur ein Transfer; es ist ein symbolischer Machtwechsel innerhalb der BBL. Für Leibenath stellt dieser Schritt eine enorme Karrierechance dar, doch für Ulm hinterlässt er eine Lücke, die kaum zu füllen sein wird.

Die kommenden Wochen werden für den Verein entscheidend sein, da nun ein Nachfolger gefunden werden muss, der in der Lage ist, unter extremem Zeitdruck einen neuen Kader zusammenzustellen. Ziel muss es sein, die Mannschaft so zu verstärken, dass sie in der nächsten Saison wieder einen Platz in der oberen Tabellenhälfte beanspruchen kann. Ein kleiner Lichtblick in dieser dunklen Zeit ist die Vertragslängerung von Cheftrainer Ty Harrelson bis zum Jahr 2028.

Es bleibt zu hoffen, dass seine Kontinuität an der Seitenlinie das Fundament bildet, auf dem der Verein wieder aufgebaut werden kann. Während in Ulm die Trümmer der Saison zusammengekehrt werden, erleben die BMA365 Bamberg Baskets eine Renaissance, die die gesamte Liga aufhorchen lässt. Die Bamberger haben sich in kürzester Zeit zu einem Top-Herausforderer entwickelt, der das Potenzial hat, die Dominanz von Bayern München zu brechen.

Die Art und Weise, wie Bamberg Ratiopharm Ulm in der entscheidenden Phase aus dem Spiel nahm, war beispielhaft für ihre aktuelle Form. Besonders das dritte Spiel, welches in Ulm mit einem deutlichen 87 zu 96 endete, zeigte die gnadenlose Überlegenheit der Gäste. Mit einer Mischung aus taktischem Spielwitz, physischer Durchsetzungskraft und einer Energie, die auf dem Court förmlich spürbar war, überrollten die Bamberger ihre Gegner. Ein zentraler Faktor für diesen Aufstieg ist zweifellos Ibi Watson.

Der 28-jährige Scorer hat sich als einer der gefährlichsten Spieler der Liga etabliert. Seine 28 Punkte im dritten Spiel gegen Ulm waren quasi ein Alleingang, der den Sieg besiegelte und bewies, dass Bamberg über individuelle Klasse verfügt, die in der Lage ist, Spiele im Alleingang zu entscheiden. Die große Frage, die sich nun alle Basketball-Fans in Deutschland stellen, ist, ob Bamberg tatsächlich das einzige Team ist, das den Münchnern auf ihrem Weg zum Titel gefährlich werden kann.

Ein mögliches Finale zwischen den Baskets und den Bayern wäre das absolute Highlight der Saison und würde einen dramatischen Kontrast zwischen der etablierten Macht in München und dem hungrigen Herausforderer aus Bamberg darstellen. Gavel und seine Mannschaft scheinen in einer Verfassung zu sein, die es ihnen erlaubt, auch gegen die finanzielle und personelle Übermacht der Bayern zu bestehen.

Wenn die Bamberger ihren aktuellen Lauf beibehalten und die Teamchemie weiter optimieren, könnte dies die erste echte Chance seit Jahren sein, den Titel aus München wegzuholen. Die Liga beobachtet gespannt, ob die Energie aus Bamberg ausreicht, um die Hierarchien der BBL dauerhaft zu verschieben, während man in Ulm hofft, dass die Zeit der Talente und der großen Erfolge nicht endgültig vorbei ist





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