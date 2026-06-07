Bamberg erzwingt Entscheidungsspiel gegen Berlin

Die Bamberg Baskets gleichen die Halbfinalserie gegen Alba Berlin mit einem 81:67-Heimsieg zum 2:2 aus und erzwingen ein fünftes Spiel in Berlin.

Die Bamberg Baskets haben in der Halbfinalserie der Basketball -Bundesliga gegen Alba Berlin den Ausgleich zum 2:2 erzwungen. Nach dem deutlichen 81:67-Heimsieg in der vierten Partie steht nun am Dienstag in Berlin das entscheidende fünfte Spiel an.

Wer hätte nach dem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand noch mit einer solchen Wende gerechnet? Die Oberfranken, die mit einem der kleinsten Etats der Liga auskommen müssen, haben eindrucksvoll Rückgrat bewiesen. Coach Anton Gavel zeigte sich nach dem Spiel überglücklich: Er gratulierte seinen Spielern zu dieser erneuten Energieleistung und betonte, dass sie in Berlin mindestens noch einmal so eine Leistung brauchen werden. Da sie nun schon in Spiel fünf seien, wollten sie natürlich auch alles dafür tun, das nächste Spiel zu gewinnen.

Vor allem in der zweiten Halbzeit dominierte Bamberg die Partie. Angefeuert von 5700 Zuschauern in der heimischen Arena trafen die Domstädter im Schlussviertel aus der Distanz, während die Berliner Quote immer schwächer wurde. Fünfeinhalb Minuten vor Schluss führte Bamberg mit 71:56, was die Vorentscheidung bedeutete. Ein entscheidender Faktor war die Unterstützung der Fans, die in den beiden Heimspielen eine unglaubliche Kulisse schufen.

Auch im Auswärtsspiel am Dienstag werden die Bamberger Anhänger nicht allein gelassen. Der ehemalige Namenssponsor Michael Stoschek hat überraschend angeboten, die Kosten für alle Fanbusse zu übernehmen, um dem Team auch in der Berliner Max-Schmeling-Halle den nötigen Rückhalt zu geben. Diese Geste zeigt die Verbundenheit des Mäzens mit dem Verein. Power Forward Demarcus Demonia, der diesmal 12 Punkte beisteuerte, betonte die Bedeutung des Publikums.

Ihm zufolge habe ihnen bei den ersten beiden Spielen in Berlin die Energie gefehlt. Die Fans hätten ihnen diese Energie in den letzten beiden Spielen zurückgegeben. Sie hätten wieder als Mannschaft gespielt und das sehr physisch. So müssten sie die Serie jetzt auch in Berlin beenden.

Das fünfte Spiel verspricht Hochspannung. Bamberg hat die Möglichkeit, mit einem Sieg ins Finale gegen Titelverteidiger Bayern München einzuziehen. Dafür muss die Mannschaft an die starken Leistungen der letzten beiden Partien anknüpfen. Besonders die Defensive und die Treffsicherheit von jenseits der Dreierlinie waren der Schlüssel zum Erfolg.

Im zweiten Heimspiel trafen die Baskets sieben von 17 Dreiern, während Berlin nur drei von 19 Versuchen verwandelte. Diese Effizienz gilt es auch in Berlin abzurufen.

Zudem müssen die Rebounds kontrolliert werden, um zweite Chancen der Berliner zu verhindern. Alba hat bewiesen, dass sie in entscheidenden Momenten zurückkommen können, wie das dritte Spiel zeigte, als sie trotz einer schwachen Leistung kurz vor Schluss noch den Sieg erzwingen konnten. Nun ist der Druck auf beiden Seiten gleich groß. Bamberg steht kurz vor der Sensation, Berlin muss den Heimvorteil nutzen, um die Serie noch für sich zu entscheiden.

Die Euphorie in Bamberg ist riesig, und die Mannschaft reist mit breiter Brust nach Berlin. Ob der Traum vom Finaleinzug wahr wird, zeigt sich am Dienstagabend. Die Basketballfans dürfen sich auf ein dramatisches Finish freuen





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