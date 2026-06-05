Bamberg holt Comeback- Sieg gegen Alba Berlin und steht jetzt 1:2 in der Serie

Die Bamberger Basketballmannschaft holt einen wichtigen Comeback-Sieg gegen Alba Berlin und steht jetzt 1:2 in der Serie. Der Grund dafür liegt in der Heimatmosphäre, wie sie in den besten Zeiten war. Beim Matchwinner Cobe Williams schwärmte, dass die Mannschaft in Spiel 3 wieder zu sich selbst und zu ihrem Spiel gefunden habe. Unsere Fans hätten uns unglaublich unterstützt und uns mit dieser Atmosphäre in der Arena Momentum und Energie verschafft.

Neun Jahre sind seit der Dominanz von Bamberg im deutschen Basketball vergangen. Zwischen 2005 und 2017 gewannen die Oberfranken neun Meisterschaften. Die Bamberg er Arena wurde fürchtet, die begeisterten Fans erzeugten dort stets eine fast gesundheitsgefährdende Lautstärke - Freakcity war geboren!

Doch dann kam der Absturz und der Hauptsponsor Brose kürzte sein Engagement. Basketball-Tristesse machte sich breit. Bis jetzt ist aber das Comeback der Bamberger in den Play-offs perfekt. Am Donnerstagabend konnten sie vor 5700 Zuschauern gegen das Erzrivalen Alba Berlin mit 81:73 (39:30) gewinnen.

Die Serie steht jetzt 1:2. Der Grund dafür liegt in der Heimatmosphäre, wie sie in den besten Zeiten war. Beim Matchwinner Cobe Williams (20 Punkte, 5 Assists, 6 Steals) schwärmte, dass die Mannschaft in Spiel 3 wieder zu sich selbst und zu ihrem Spiel gefunden habe. Unsere Fans hätten uns unglaublich unterstützt und uns mit dieser Atmosphäre in der Arena Momentum und Energie verschafft.

Foto IMAGO/Fotostand. Genau diese Energie braucht Bamberg auch in Spiel 4 am Samstagabend (18.30 Uhr/Dyn live). Dann will Freakcity seinem Namen wieder alle Ehre machen. Nach dem sensationellen Pokalsieg im Februar (mit Siegen über Bayern und Alba) ist der Mannschaft von Erfolgscoach Anton Gavel (41) alles zuzutrauen - auch der Finaleinzug.

Der Erfolgsverein von ner Bamberg hat nach seiner Dominanz die Form der kriselnden Basketballmannschaft wiedergewonnen und sollte in der Abstiegsrelegationsplayoffs nicht fallen. Der Deutsche Basketballler bestimmte nach einem beeindruckende Comeback die Serie und befinen sich nun durch Halbfinals Einzug teil. Sein eigen Lokalsatzung. S direkt aber wird der Unterschied hangprofil besonders dazu im bayern Schlacht.

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Bamberg Alba Berlin Basketball Play-Offs Comeback

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