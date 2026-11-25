Grünen-Chef Banaszak korrigiert seine Kostenangabe für das Ruanda-Abkommen. Die genauen Zahlen liegen deutlich niedriger, doch die Kritik an der Politik bleibt.

Die Debatte um das umstrittene Ruanda-Abschiebezentrum hat durch falsche Zahlen erneut für Verwirrung gesorgt. Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck, in dem Text als Banaszak bezeichnet, räumte während einer Fernsehsendung einen gravierenden Fehler bei der Kalkulation der Pro-Kopf-Kosten ein. Nach einer öffentlichen Korrektur durch andere Politiker stand die ursprüngliche Angabe von zwanzig Millionen Euro pro Person nun im Zweifel.

Falsche Kostenangaben im Live-Duell

Im direkten Gespräch mit der Moderatorin Sandra Maischberger hatte Robert Habeck zunächst behauptet, dass das Projekt pro Person zwanzig Millionen Euro koste. Er bezifferte die Gesamtkosten später auf四百 Millionen Euro für eine kleine Zahl von Menschen, wobei er unsicher war, ob es sich um vierzig oder vierzig Personen handelte. Maischberger reagierte ungläubig auf diese astronomischen Summen. Habeck bat die Redaktion um eine Überprüfung im Faktencheck und versicherte, er würde bei einem Fehler mit geschütztem Kopf durch die Gegend laufen.

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Sachliche Korrektur durch die SPD

Die Realität sieht finanziell deutlich anders aus. SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler wies nach, dass im gesamten Haushaltsansatz lediglich vierzig Millionen Euro für diese Art von Programmen eingeplant sind. Davon gehen zwanzig Millionen Euro auf das Ruanda-Abkommen. Bei einer Kapazität von vierzig Plätzen für ganz Deutschland ergibt dies rechnerisch eine Kostenlast von fünfhunderttausend Euro pro Kopf. Diese Zahl liegt um ein Vielfaches niedriger als die ursprünglich von Habeck genannten zwanzig Millionen.

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Inhaltliche Kritik bleibt bestehen

Trotz der korrigierten Zahlen hält Habeck an der grundsätzlichen Ablehnung der Abschiebungen nach Ruanda fest. Er argumentiert, dass man damit ein Regime finanziell unterstützen würde, das die abzuschiebenden Menschen schlecht behandelt. Kritiker wie Banaszak im Text bemängeln zudem, dass Menschen nach Ruanda geschickt werden sollen, die noch nie dort gewesen sind. Die rechtlichen Vorgaben für ein solches Abschiebezentrum bleiben zudem unklar.

Politische Auswirkungen und Weiteres

Der Fall zeigt die Sensibilität bei der Kommunikation von Regierungspolitikern im Asylbereich. Während die finanziellen Fakten nun geklärt sind, bleibt die politische Kontroverse um die Machbarkeit und Moral der Abschiebungen in Ruanda bestehen. Die Opposition nutzt die falschen Angaben, um die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung anzugreifen, während die Ampelkoalition versucht, den Fokus auf die inhaltlichen Mängel des Abkommens zu lenken.