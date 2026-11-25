Leser diskutieren Banaszaks Rechenfehler, politische Kompetenz und die Kosten von Abschiebungen nach Ruanda.

Grünen-Chef Felix Banaszak hat bei „Maischberger“ die veranschlagten Kosten für ein geplantes Abschiebezentrum in Ruanda falsch angegeben. CSU-Politiker Markus Blume widersprach. Die Leser diskutieren über Kompetenz und Abschieberegelungen.

Verrechnet: Grünen-Chef Felix Banaszak hat in der Sendung „Maischberger“ die Kosten für geplante Abschiebungen nach Ruanda deutlich zu hoch angegeben. Er sprach von 20 Millionen Euro pro Person. Nur: Dieser Betrag ist insgesamt im Bundeshaushalt vorgesehen. In der FOCUS-online-Community kritisieren viele Leser den Rechenfehler und zweifeln an der Sachkenntnis des Grünen-Politikers.

Also read Die Gäste und Themen am Dienstag

Andere sehen darin ein grundsätzliches Problem mangelnder Fachkenntnis in der Politik, während andere Leser nachgiebiger sind. Etwa jeder dritte Leser kritisiert Felix Banaszaks für den Fehler. Einige leiten daraus eine grundsätzliche Kritik an der Wirtschafts- und Haushaltspolitik der Grünen ab. Zur Einordnung: Banaszak nannte bei „Maischberger“ Kosten von 20 Millionen Euro pro Person und sprach anschließend von insgesamt 400 Millionen Euro.

Tatsächlich vorgesehen sind im Bundeshaushalt 20 Millionen Euro für das gesamte Vorhaben. CSU-Politiker Markus Blume widersprach bereits in der Sendung.

Advertisement

„Verrechnen kann sich jeder mal, aber wenn noch nicht einmal eine Vorstellung von den Dimensionen besteht, in denen sich eine Sache bewegt, sagt das sehr viel über diese Person und ihre Geeignetheit für öffentliche Ämter aus. “„Ja, für populistische Phrasen gibt es oft langen Applaus. Entscheidend ist, was getan wird, wenn man selbst in der Regierung ist. Und das ist auch bei den Grünen erfahrungsgemäß das Gegenteil des Gesagten.

“„Da spuckt jemand große Töne, der zusammen mit seiner Partei ursächlich für die ganze Misere ist. Insbesondere beim Thema Migration haben sich doch die Grünen in vorderster Reihe bewegt, wenn es um Widerstand gegen Abschiebungen geht.

“Andere Leser kritisieren nicht nur Banaszak, sondern den Umgang von Politikern mit Zahlen insgesamt. Sie vermuten fehlende Praxiserfahrung und fordern mehr wirtschaftliche Sachkenntnis bei politischen Entscheidungsträgern. Andere betonen, dass Fehler passieren können, solange sie offen eingeräumt und korrigiert werden.

„Mich wundert es immer wieder, dass Politikerinnen und Politiker bei Themen, mit denen sie in den Wahlkampf ziehen oder die der wichtigste Teil ihrer Politik sind, völlig ahnungslos sind. Das scheint ein Phänomen heutzutage zu sein. Viel Geschwätz, wenig Ahnung. Früher gab es das nicht oder zumindest nicht in diesem Ausmaß.

Advertisement

“„Und wieder zeigt sich, dass wir dringend wieder Politiker aus dem echten Leben brauchen und nicht Juristen oder Geisteswissenschaftler, die mit einfachen Zahlen überfordert sind. “Weitere Leser diskutieren über den Anlass des Rechenfehlers: die geplante Einrichtung eines Rückkehrzentrums in Ruanda. Sie fragen, wie viele ausreisepflichtige Menschen dorthin gebracht werden sollen und welche Kosten tatsächlich entstehen. Andere widersprechen Banaszaks Kritik, die Betroffenen hätten keinen Bezug zu dem afrikanischen Staat.

Zum Hintergrund: Deutschland, Österreich, Dänemark, die Niederlande und Griechenland prüfen ein gemeinsames Rückkehrzentrum für ausreisepflichtige Menschen. Die dafür im Bundeshaushalt vorgesehenen 20 Millionen Euro sind ein Ausgabenansatz für das gesamte Projekt. Ob das Vorhaben umgesetzt werden kann, hängt von Vereinbarungen mit Ruanda und der Einhaltung europäischer Menschenrechtsstandards ab.

„. „Und nach Ruanda sollen Leute geschickt werden, die noch nie in Ruanda waren und erst recht nicht daherkommen“, ärgert sich Banaszak. Die sind hierhergekommen und waren auch noch nie in Deutschland und kommen auch erst recht nicht von hier ...

“Die zitierten Kommentare geben ausschließlich die Meinungen unserer Leser wieder und wurden inhaltlich nicht verändert. Analyse und Strukturierung erfolgen mithilfe Künstlicher Intelligenz. Die zusammenfassenden Texte und Einordnungen sind redaktionell bearbeitet.