Frontmann Kim Frank startet eine Vorbestellaktion auf Startnext, um die ARD-Dokumentation ECHT Unsere Jugend dauerhaft wieder verfügbar zu machen und Rechte zu klären.

Die beliebte dreiteilige Dokumentation "ECHT - Unsere Jugend" der Band Echt ist seit dem 22. November nicht mehr in der ARD Mediathek abrufbar. Um das Projekt einer dauerhaften Wiederveröffentlichung zuzuführen, hat Frontmann Kim Frank eine spezielle Vorbestellaktion über die Finanzierungsplattform Startnext ins Leben gerufen. Diese Maßnahme soll es ermöglichen, die notwendigen Rechte für Musik und Filmmaterial erneut zu klären und zu finanzieren.

Plattform Startnext ermöglicht neue Veröffentlichung

Kim Frank initiierte die Aktion auf Startnext, nachdem er auf Instagram angekündigt hatte, dass die Dokumentation bald aus der ARD Mediathek entfernt wird. Zahlreiche Nachrichten von Fans erreichten ihn daraufhin, die häufig fragten, ob man die Filme käuflich erwerben könne. Eine Freundin, die bei Startnext arbeitet, schlug Frank daraufhin vor, eine gemeinsame Aktion zu starten, damit die Filme nicht für immer verschwinden. Gemeinsam mit dem Südwestrundfunk (SWR) erhielt Frank die Möglichkeit, die Dokumentation selbst neu zu veröffentlichen.

Also read Dokumentation zu Laura Dahlmeier: ZDF zeigt Biathlon-Legende in neuer Produktion

Die Kampagne unterscheidet sich von klassischen Crowdfunding-Modellen, bei denen Spenden gesammelt werden. Stattdessen sollen Fans die Produkte direkt vorbestellen, um die Veröffentlichung zu ermöglichen. Frank betonte dabei, dass die Kunden die Filme im Voraus kaufen, wodurch erst die Finanzierung der neuen Veröffentlichung sichergestellt wird. Das Ziel dieser Strategie ist es, die hohen Kosten für die Rechteklärung und Produktion durch direkte Verkaufsereinnahmen zu decken.

Kim Frank und Denis Bartelt klären Finanzierungskosten

Für die Realisierung dieses Projekts werden insgesamt 75.000 Euro benötigt, um die umfangreichen Rechte erneut zu erwerben. Denis Bartelt, der Gründer von Startnext, erklärte, dass die Plattform ein neues Modell entwickelt hat, das intern als "Kim Release" bezeichnet wird. Dieses Modell berücksichtigt nicht den kompletten Verkaufspreis für das Finanzierungsziel, sondern nur den Betrag, der nach Abzug der Produktionskosten tatsächlich zur Finanzierung beiträgt. Diese Anpassung soll die Transparenz und Effizienz der Kampagne erhöhen.

Advertisement

Ab sofort können Interessierte verschiedene Produkte vorbestellen, darunter DVDs, Blu-rays, exklusive Sondereditionen, Streaming-Versionen und ein Fotobuch mit privaten Aufnahmen aus den Jahren 1998 bis 2002. Zusätzlich werden T-Shirts und weitere Extras angeboten. Der Einstiegspreis für die Produkte liegt bei 20 Euro. Die Aktion ist zeitlich begrenzt und läuft bis zum 30. November, um genügend Vorbestellungen für die Finanzierung zu generieren.

Dokumentation basiert auf historischen Band-Aufnahmen

Die Dokumentation "ECHT - Unsere Jugend" basiert auf mehr als 240 Stunden privater Aufnahmen der Bandmitglieder. Sie erzählt die Geschichte von Freundschaft, Erfolg und dem Erwachsenwerden der Band zwischen 1998 und 2002. Die Reihe wurde bereits mit dem Preis für Popkultur ausgezeichnet und löste bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern eine Welle der Nostalgie für die 90er- und 2000er-Jahre aus. Allein im ersten Monat nach der Veröffentlichung verzeichnete die Reihe einen erheblichen Erfolg in der ARD Mediathek.

Zukünftig müssen ProSieben- und Sat.1-Zuschauer, die gewohnt sind, solche Inhalte in den Mediatheken der Sender zu finden, Anfang 2027 nach Alternativen suchen. Die Rückkehr der Dokumentation über eine unabhängige Plattform wie Startnext markiert einen neuen Ansatz für die Verbreitung von Kult-Inhalten. Fans können nun aktiv dazu beitragen, dass die Dokumentation dauerhaft verfügbar bleibt und die Geschichte der Band Echt auch für zukünftige Generationen zugänglich ist.