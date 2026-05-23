Bande von Räubern überfallen Alain Prost und seine Familie

Eine Bande von Räubern hat am Dienstagmorgen Alain Prost und seine Familie in ihrer Villa im schweizerischen Nyon überfallen. Die Diebe drangen in das Haus ein und attackierten umgehend Prost und seine Familie. Die Räuber zwangen einen der Prost-Söhne, den Familiensafe zu öffnen. Derzeit ist unklar, was die Diebe aus der Prost-Villa erbeuteten, möglicherweise waren es wertvolle Uhren-Sammlungen. Eine umgehend eingeleitete Großfahndung nach den Dieben blieb erfolglos.

Eine Bande von Räuber n hat am Dienstagmorgen Alain Prost und seine Familie in seiner Villa im schweizerischen Nyon überfallen. Die Diebe drangen in das Haus ein und attackierten umgehend Prost und seine Familie .

Die Räuber zwangen einen der Prost-Söhne, den Familiensafe zu öffnen. Derzeit ist unklar, was die Diebe aus der Prost-Villa erbeuteten, möglicherweise waren es wertvolle Uhren-Sammlungen. Eine umgehend eingeleitete Großfahndung nach den Dieben blieb erfolglos. Alain Prost gilt als einer der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten und ist Vater von vier Kindern





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