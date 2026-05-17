Bangkok-Bus-Unfall: Ein Güterzug stürzt auf einen Linienbus, acht Menschen sterben

Ein Güterzug hat einen voll besetzten Linienbus auf einem Bahnübergang in Bangkok gestürzt, wobei acht Menschen starben und 32 wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich um 15.42 Uhr Ortszeit unweit der Hochbahnstation Makkasan, die von vielen Touristen für die Airport Rail Link zum Flughafen Suvarnabhumi genutzt wird. Die eingleisige Bahnstrecke Asok-Din Daeng Road war an der viel befahrenen Kreuzung oft blockiert. Während der Löscharbeiten gab es Explosionen, die möglicherweise auf einen nicht funktionierenden Bahnschranen zurückzuführen waren. Die Ermittlungsbehörden untersuchen den Funkverkehr zwischen dem Schrankenwärter und dem Lokführer.

Ein Güterzug hat einen voll besetzten Linienbus auf einem Bahnübergang in Bangkok gestürzt, wobei acht Menschen starben und 32 wurden verletzt. Das Unglück ereignete sich um 15.42 Uhr Ortszeit unweit der Hochbahnstation Makkasan , die von vielen Touristen für die Airport Rail Link zum Flughafen Suvarnabhumi genutzt wird.

Die eingleisige Bahnstrecke Asok-Din Daeng Road war an der viel befahrenen Kreuzung oft blockiert. Während der Löscharbeiten gab es Explosionen, die möglicherweise auf einen nicht funktionierenden Bahnschranen zurückzuführen waren. Die Ermittlungsbehörden untersuchen den Funkverkehr zwischen dem Schrankenwärter und dem Lokführer





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