Bank of America empfiehlt Aktien von PepsiCo, Coca-Cola und Nestle als sichere Hedges gegen KI-Hype. Fokus auf stabile Gewinne und defensive Stärke bis 2027.

Die Bank of America hat in einer aktuellen Forschungsnotiz mehrere führende Unternehmen des US-amerikanischen Sektors der Basiskonsumgüter als strategische Gewinner für den Zeitraum bis zum Jahr 2027 identifiziert. Dieses Urteil fällt zu einem Zeitpunkt, an dem Anleger nach einer kürzlichen Wertsteigerung im Sektor ihre defensiven Positionen neu justieren und gezielt nach Unternehmen mit robusterem Gewinnwachstum sowie sich verbessernden Umsatzperspektiven suchen. Das Institut betonte, dass das Interesse an Basiskonsumgüter n nach den US-Zwischenwahlen wieder stark zugenommen hat, wobei diese Anlageklasse nun verstärkt als defensive Alternative zu den spekulativen Trends rund um den Hype um Künstliche Intelligenz wahrgenommen wird.

Fundamentale Argumente für den Sektor

Die Investitionsbank führt mehrere fundamentale Faktoren an, die die Branche stützen. Dazu zählen Initiativen zur Steigerung der Erschwinglichkeit von Produkten sowie eine mögliche Verbesserung der Verbraucherstimmung, die die Nachfrage weiter ankurbeln könnten. Allerdings warnte die Bank davor, dass im Vorfeld keine neuen politischen Maßnahmen angekündigt wurden. Die strategische Relevanz für institutionelle Investoren bleibt dennoch hoch, insbesondere im Kontext geplanter struktureller Veränderungen innerhalb der betroffenen Konzerne. Analysten verweisen auf Synergiepotenziale und eine zunehmende Verbreitung von Produktpaletten, die zu geringerer Volatilität in sensiblen Geschäftsfeldern führen sollen.

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Strategische Empfehlungen für PepsiCo

Für PepsiCo erteilt die Bank of America ein klares Kaufempfehlung mit dem Rating Buy und setzt ein Kursziel von 40 US-Dollar. Die Begründung liegt in den beobachteten Synergieeffekten sowie der expandingen Marktpräsenz bei Keurig-Kaffeemaschinen und entsprechenden Kapseln. Ein verbessertes Absatzmomentum in Nordamerika, angetrieben durch Preis- und Produktivitätsinitiativen, spricht stark für den Titel. Zusätzlich könnten niedrigere Rohölpreise, die auf eine Tendenz zu 70 Dollar pro Barrel deuten, weiteren Auftrieb für die Aktie bedeuten. Die Analysten halten die fundamentale Basis für stark und sehen ein klares Aufwärtspotenzial bis zum Jahresende 2027.

Positive Aussichten für Coca-Cola

Auch für Coca-Cola bestätigt die Bank of America ihre positive Einschätzung mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 185 US-Dollar. Trotz bestehender Bewertungsbedenken bleibt die Prognose für das Jahr 2027 optimistisch. Die Analysten gehen davon aus, dass das bereinigte Umsatzwachstum von rund fünf Prozent fortgesetzt werden kann, selbst wenn die Vorjahresvergleiche anspruchsvoll ausfallen. Entscheidende Treiber sind dabei Preisunterstützungen infolge der Inflation bei Abfüllern sowie ein margenstärkerer Produktmix durch Marken wie Fairlife und Topo Chico. Neue Refranchising-Möglichkeiten sollen zudem dazu beitragen, die operativen Margen in den oberen 30-Prozent-Bereich zu heben.

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Robuste Positionierung bei Mondelez

Mondelez wird von der Bank of America für das Jahr 2027 als vergleichsweise robust aufgestellt eingestuft. Die Bank nennt hohe Ertragsvisibilität, das starke Engagement in Schwellenländern sowie die dominante Marktstellung im Snack-Segment als zentrale Argumente. Dieses Segment hat sich in der Vergangenheit auch in inflationären Phasen als widerstandsfähig erwiesen. Die Kaufempfehlung Buy ist mit einem Kursziel von 73 US-Dollar versehen. Zusätzlich sieht das Institut Potenzial für weitere Marktanteilsgewinne in den USA und in den Schwellenländern, unterstützt durch die Aussicht auf eine Margenausweitung durch nachlassenden Druck bei den Rohstoffkosten.

Marktentwicklungen bei Nestle und Procter & Gamble

Bei Nestle sieht die Bank of America ein erhebliches Potenzial für weitere Marktanteilsgewinne in den USA und in den Schwellenländern. Die Aktie wird vor allem als attraktive Long-Idee für europäische Anleger hervorgehoben. Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung der US-Produktinnovationen seien übertrieben, zumal die internationalen Märkte weiterhin um mehr als 20 Prozent zulegen. Die Bank stuft das Papier mit Buy und einem Kursziel von 105 US-Dollar ein. Für Procter & Gamble wird das Rating Buy mit einem Kursziel von 54 US-Dollar beibehalten. Hier gelten Bedenken bezüglich einer Verlangsamung der US-Produktinnovationen als überbewertet, da internationale Märkte weiterhin stark wachsen.

Weitere Empfehlungen und Risikobewertung

Zusätzlich werden weitere Konsumgüterkonzerne als potenzielle Nutznießer einer Entspannung weltweiter geopolitischer Konflikte genannt. Eine Verbesserung der Absatztrends und Kostensynergien dürften die Ergebnisse zusätzlich stützen, weshalb die Bank ein Buy-Rating mit einem Kursziel von 29 US-Dollar vergibt. Ein weiterer Titel wird als chancenreiche Long-Idee für 2027 eingestuft, wobei anziehendes Absatzmomentum und Spielraum für Margensteigerungen bei sinkenden Frachtkosten als Haupttreiber gelten. Das Kursziel liegt hier bei 72 US-Dollar. Bei einem weiteren Unternehmen sieht die Bank Of America Potenzial in einer Aufhellung des US-Konjunktur- und Einwanderungsumfelds, da rund 40 Prozent der Konsumenten hispanischer Abstammung sind. Das Kursziel liegt bei 160 US-Dollar, wenngleich die Aktie formell mit Neutral eingestuft bleibt.