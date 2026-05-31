Bank of England plant Lockerung der Kreditregeln

Die Bank of England erwägt eine Lockerung der Leverage Ratio und der Ringfencing-Regeln, um mehr Kreditspielraum für Banken zu schaffen. Dies soll Wachstum fördern, birgt aber Risiken für die Stabilität. Kritiker warnen vor einer erhöhten Krisenanfälligkeit.

Die Bank of England bereitet nach Informationen des britischen 'Telegraph' eine Lockerung zentraler Kreditregeln vor, um mehr Kapital für Haushalte, Unternehmen und den Immobilienmarkt freizusetzen.

Im Zentrum steht die sogenannte Leverage Ratio, die nach der Finanzkrise von 2008 eingeführt wurde und die Gesamtkreditvergabe der Banken unabhängig vom Risiko einzelner Geschäfte begrenzt. Britische Banken argumentieren, dass die Vorgaben inzwischen zu restriktiv seien und die Kreditvergabe bremsen. Besonders betroffen sind Institute, die stark im britischen Kreditgeschäft aktiv sind. Die Notenbank will die Änderungen in den kommenden Wochen ankündigen.

Ein weiterer Schritt betrifft das sogenannte Ringfencing, also die Abschirmung des Privatkundengeschäfts. Diese Regeln trennen das klassische Privatkundengeschäft von riskanteren Investmentbanking-Aktivitäten. Die Bank of England will prüfen, ob Banken künftig operative Ressourcen wie IT-Systeme oder Rechtsdienste wieder gemeinsam nutzen dürfen, anstatt sie doppelt vorhalten zu müssen. Finanzministerin Rachel Reeves, die Wachstum priorisiert, hatte die Regulierung im vergangenen Jahr scharf kritisiert und als 'Stiefel auf dem Nacken' der Unternehmen bezeichnet.

Bank-of-England-Chef Andrew Bailey warnte dagegen, zu viel Deregulierung könne das Risiko einer neuen Krise erhöhen. Auch Ökonom David Aikman vom National Institute of Economic and Social Research sieht die Pläne kritisch: 'Wenn man die Leverage Ratio lockert, während sie die bindende Grenze ist, ist das so, als würde man die Batterien aus dem Feueralarm nehmen.

' Die geplante Lockerung ist ein Balanceakt mit potenziell positiven und negativen Folgen. Kurzfristig könnten Bankaktien profitieren, da Institute mehr Kredite vergeben und dadurch höhere Zins- und Gebühreneinnahmen erzielen. Insbesondere Banken mit einem starken britischen Privatkunden- und Unternehmenskreditgeschäft hätten mehr Spielraum. Auch die Wirtschaft könnte Impulse erhalten: Wenn Banken weniger Kapital binden müssen, können sie leichter Kredite an Unternehmen für Investitionen, Expansion oder neue Stellen vergeben.

Der Immobilienmarkt könnte von mehr Hypotheken profitieren. Der Effekt ist jedoch nicht automatisch nachhaltig. Entscheidend ist, wohin das zusätzliche Kapital fließt: in produktive Investitionen oder in riskante Kredite und Immobilien, was Preisblasen und spätere Ausfälle begünstigen könnte. Für Anleger bedeutet dies: Höhere Gewinnchancen gehen mit höheren Stabilitätsrisiken einher.

Werden Kapitalpuffer zu stark reduziert, können Banken in Stressphasen anfälliger reagieren. Letztlich wird entscheidend sein, wie stark die Bank of England die Regeln tatsächlich lockert und wie die Banken ihre neuen Spielräume nutzen. Die Ankündigung wird in den kommenden Wochen erwartet und dürfte die britische Finanzlandschaft nachhaltig beeinflussen





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