Bank of England plant Lockerung zentraler Kreditregeln

Die Bank of England will nach einer Meldung des Telegraph die strengen Kreditregeln aus der Finanzkrise lockern. Dadurch soll mehr Kapital für Haushalte, Unternehmen und den Immobilienmarkt verfügbar werden. Geplant sind Änderungen bei der Leverage Ratio und dem Ringfencing. Die Regierungschefin Rachel Reeves befürwortet mehr Deregulierung für mehr Wachstum, während Notenbankchef Andrew Bailey vor zu weitreichenden Lockerungen warnt. Experten sehen Risiken, falls die zusätzlichen Mittel nicht in produktive Investitionen fließen.

Die Bank of England bereitet nach Informationen des britischen Telegraph eine Lockerung zentraler Kreditregeln vor. Damit soll mehr Kapital für Haushalte, Firmen und den Immobilienmarkt freiwerden.

Die Notenbank plant, in den kommenden Wochen Änderungen an den nach der Finanzkrise von 2008 eingeführten Vorschriften anzukündigen. Im Mittelpunkt steht dabei die Leverage Ratio, die begrenzt, wie stark Banken insgesamt Kredite vergeben können, unabhängig von der Risikoeinstufung einzelner Geschäfte. Großbritanniens Banken argumentieren, die derzeitigen Vorgaben seien zu restriktiv und bremsten die Kreditvergabe, insbesondere Institute mit starkem Engagement im heimischen Kreditgeschäft. Ein weiterer Schritt betrifft das Ringfencing, also die Trennung des klassischen Privatund Einlagengeschäfts von riskanteren Investmentbanking-Aktivitäten.

Die Bank of England will zudem prüfen, ob Banken operative Ressourcen wie IT-Systeme oder Rechtsdienste künftig wieder gemeinsam nutzen dürfen. Bisher zwingt Regel 9.1 viele Institute dazu, solche Strukturen doppelt vorzuhalten. Die ursprüngliche Idee war, den Zahlungsverkehr und das Einlagengeschäft auch dann aufrechtzuerhalten, wenn Investmentsparten in Schwierigkeiten geraten. Die Notenbank hält inzwischen jedoch andere Vorschriften für ausreichend, um kritische Bankdienste zu sichern.

Finanzministerin Rachel Reeves hatte die Regulierung im vergangenen Jahr scharf kritisiert und sie als den Stiefel auf dem Nacken der Unternehmen bezeichnet. Bank-of-England-Chef Andrew Bailey warnt dagegen, zu viel Deregulierung könne das Risiko einer neuen Krise erhöhen. Auch der Ökonom David Aikman vom National Institute of Economic and Social Research sieht die Pläne kritisch. Er warnt, wenn man die Leverage Ratio lockert, während sie die bindende Grenze ist, sei das so, als würde man die Batterien aus dem Feueralarm nehmen.

Die geplante Lockerung ist für Anleger und die britische Wirtschaft ein Balanceakt. Bankaktien könnten kurzfristig davon profitieren, dass Institute mehr Kredite vergeben und dadurch höhere Zins- und Gebühreneinnahmen erzielen. Insbesondere Banken mit einem starken britischen Privatkunden- und Unternehmenskreditgeschäft hätten dann mehr Spielraum. Auch für das Wachstum in Großbritannien wäre die Maßnahme zunächst ein möglicher Impuls.

Wenn Banken weniger Kapital binden müssen, können sie mehr Kredite an Unternehmen und Haushalte vergeben. Unternehmen kämen leichter an Geld für Investitionen, Expansion oder neue Stellen. Auch der Immobilienmarkt könnte profitieren, da mehr Hypotheken möglich wären. Der Effekt ist jedoch nicht automatisch nachhaltig.

Entscheidend ist, wohin das zusätzliche Kapital fließt. Wenn es in produktive Investitionen fließt, kann es die schwache britische Wirtschaft stützen. Fließt es dagegen vor allem in Immobilien oder riskantere Kredite, steigen die Gefahren von Preisblasen und späteren Kreditausfällen. Für Anleger bedeutet das: Höhere Gewinnchancen gehen mit höheren Stabilitätsrisiken einher.

Werden Kapitalpuffer zu stark reduziert, können Banken in Stressphasen anfälliger reagieren. Am Ende wird deshalb entscheidend sein, wie stark die Bank of England die Regeln tatsächlich lockert und wie die Banken ihre neuen Spielräume nutzen





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