Die Aufsicht der Bank of England mahnt zur Vorsicht bei der Nutzung autonomer KI-Modelle im Finanzsektor. Das Financial Policy Committee hebt die Notwendigkeit klarer Haftungsregeln hervor, während eine Umfrage zeigt, dass 86 Prozent der Finanzunternehmen bereits KI einsetzen, die Technologie aber derzeit noch nicht als geschäftskritisch erachten.

Ein Quantencomputer des Start-ups IQM Germany steht in einem Rechenzentrum. IQM baut den europäischen Quantenrechner Euro-Q-Exa für das Leibniz-Rechenzentrum . Ein Quantencomputer des Start-ups IQM Germany steht in einem Rechenzentrum.

IQM baut den europäischen Quantenrechner Euro-Q-Exa für das Leibniz-Rechenzentrum . Die Finanzstabilitätshüter der Bank of England warnen angesichts der rasant wachsenden Fähigkeiten von KI-Modellen vor den Auswirkungen ihres Einsatzes auf die Finanzstabilität.

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„Mit Blick nach vorn wird eine der zentralen Herausforderungen sein, sicherzustellen, dass sich zunehmend autonome KI-Modelle so zuverlässig verhalten, wie gedacht“, heißt es im am Donnerstag vorgelegtendes Financial Policy Committee , „insbesondere wenn sie dazu in der Lage sind, Entscheidungen oder Handlungen ohne menschliches Zutun einzuleiten. “ Im Falle von Betrug oder Irrtümern müsse Klarheit über Haftung, Verantwortlichkeiten und Rechenschaftspflichten herrschen, fordert das FPC.