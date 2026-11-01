Bank of Japan hält Zinsen bei 1,25 Prozent und bestätigt Inflationsziel

Die japanische Zentralbank BoJ lässt den Leitzins bei 1,25 Prozent. Das Inflationsziel von zwei Prozent sei erreicht, teilen Behörden in Tokio mit. Marktexperten erwarten Dezember-Erhöhung.

Die japanische Notenbank BoJ hat am Freitag in Tokio die entscheidende Maßnahme zur Geldpolitik bekanntgegeben. Der aktuelle Zinssatz wurde unverändert auf 1,25 Prozent belassen. Diese Entscheidung entspricht exakt den Erwartungen der Experten, die eine solche Stabilität im Vorfeld prognostiziert hatten. Gleichzeitig stellte die Bank of Japan klar, dass das angestrebte Inflationsziel von zwei Prozent nun erreicht sei.

Zinspolitik in Tokio stabilisiert sich weiter

Die Zinsentwicklung in Japan war in den letzten Monaten von großen Schritten geprägt. Zuletzt wurde der Leitzins Mitte September um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Dadurch wurde der höchste Stand seit dem Jahr 1995 erreicht. Es handelte sich dabei um den zweiten Schritt in diesem Kalenderjahr. Nun wird am Markt überwiegend mit einer weiteren Zinserhöhung Mitte Dezember gerechnet. Marktbeobachter sehen Japans Zentralbank vor einem signifikanten Strategiewechsel. Statt die Preise nach oben zu treiben, muss sie sicherstellen, dass diese nicht über das Ziel hinausschießen.

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Verbraucherpreise in Tokio steigen moderat an

In Japan im Großraum Tokio hat sich die Inflationsdynamik wieder etwas abgeschwächt. Im Oktober legten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich wie von Experten erwartet um 2,6 Prozent zu. Die Regierung teilte diese Daten ebenfalls am Freitag in Tokio mit. Im September hatte die Jahresrate noch etwas höher bei 2,7 Prozent gelegen. Dies entsprach dem höchsten Stand seit November 2025. Die Daten aus dem Großraum Tokio gelten an den Finanzmärkten als ein verlässlicher Frühindikator für die gesamte Preisentwicklung des Landes.

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Die aktuelle Situation zeigt, dass die japanische Wirtschaft vor stabilen, aber kontrollierten Bedingungen steht. Die Entscheidung der BoJ signalisiert Vertrauen in die aktuelle Marktentwicklung. Gleichzeitig bleibt die Aufmerksamkeit der Investoren auf die kommenden Schritte gerichtet. Eine weitere Erhöhung im Dezember könnte die langfristige Strategie festigen. Die Kombination aus moderater Inflation und stabilen Zinsen bietet einen klaren Pfad. Anleger sollten die Entwicklungen im Großraum Tokio genau beobachten. Diese Daten sind entscheidend für die gesamte nationale Wirtschaftslage.