Die Bank of Korea hat die Zinsen auf ein Zweijahreshoch erhöht und ihre BIP-Prognose für 2026 deutlich korrigiert. Die Gründe sind stabile KI-Nachfrage und hartnäckige Inflation.

Die Bank of Korea hat am Donnerstag, dem 28. November 2024, die Leitzinsen wie erwartet angehoben. Dies markiert den dritten Zinsschritt im Jahr 2026 und führt zu einem Zweijahreshoch. Das aktuelle Zinsniveau erreichte damit den höchsten Stand seit Oktober 2024. Die Geldpolitik der Notenbank ist darauf ausgerichtet, der anhaltend hartnäckigen Inflation im Land entschlossen entgegenzutreten.

Anhebung der Wirtschafts- und Inflationsziele

Neben der geldpolitischen Entscheidung passte die BOK auch ihre makroökonomischen projections an. Die Zentralbank hob ihre BIP-Prognose für 2026 von zuvor 3,3 % auf nun 3,9 % an. Für das folgende Jahr 2027 prognostiziert die Notenbank ein weiteres Wirtschaftswachstum von 4,1 %. Diese nach oben revidierten Zahlen spiegeln die robuste Leistung der ostasiatischen Volkswider wider, die weiterhin stark von der florierenden globalen Nachfrage nach Halbleitern profitiert.

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Ein wesentlicher Treiber für diese positive Entwicklung ist der Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz. Die Nachfrage nach KI-relevanten Komponenten bleibt stabil hoch, was die exportorientierte Wirtschaft Südkoreas stützt. Gleichzeitig jedoch hat diese Dynamik zusammen mit einer knappen Angebotslage am Immobilienmarkt zu einem spürbar zäheren Preisdruck im Inland geführt. Vor diesem Hintergrund erhöhte die BOK auch ihre Inflationsprognose für den Verbraucherpreisindex von 2,3 % auf 2,4 %. Die Zentralbank sieht somit eine höhere Preisentwicklung, die weiterhin Überwachung erfordert.

Volatilität an den Aktienmärkten und KI-Skeptizismus

Die Zinsentscheidung fiel in eine Phase erhöhter Volatilität an den südkoreanischen Aktienmärkten. Im Oktober und November waren die Aktienkurse deutlich von ihren Jahreshöchstständen abgerutscht. Der Rückgang war darauf zurückzuführen, dass sich am Markt eine zunehmende Skepsis gegenüber dem KI-Boom breitgemacht hatte. Anleger zeigten sich vorsichtiger, nachdem der anfängliche Euphorie-Share über die KI-Technologie nachgelassen hatte.

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Trotz der aktuellen Marktschwankungen bleibt Künstliche Intelligenz eine tragende Säule des wirtschaftlichen Aufschwungs in Südkorea. Der Sektor hat dazu beigetragen, dass die Wirtschaft im laufenden Jahr stärker als erwartet expandieren konnte. Die positive Entwicklung der Halbleiterindustrie hebt die allgemeine Konjunkturleistung über die Erwartungen hinaus. Die Balance zwischen starkem Wachstum und kontrollem Inflationsschutz bleibt daher eine zentrale Herausforderung für die Währungshüter.

Auswirkungen auf Märkte und Konsumenten

Die kombinierten Effekte von Zinserhöhungen und veränderter Wachstumserwartung wirken sich direkt auf die Finanzmärkte aus. Investoren müssen sich auf einen Rahmen höherer Zinsen für die nächsten Monate einstellen. Dies kann die Kreditkosten für Unternehmen und Privathaushalte weiter erhöhen und damit die Investitionsbereitschaft beeinflussen.

Für die Konsumenten bedeutet die korrigierte Inflationsprognose von 2,4 %, dass die Lebenshaltungskosten weiter steigen werden. Die Verknappung am Immobilienmarkt verstärkt diesen Effekt, da Wohnungskosten einen großen Teil des Verbraucherpreiskorbs ausmachen. Die BOK signalisiert damit, dass sie die Preisentwicklung aufmerksam verfolgt und bei Bedarf weitere geldpolitische Maßnahmen ergreifen wird, um die Stabilität zu gewährleisten.