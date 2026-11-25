Die Volks- und Raiffeisenbanken schaffen einen zentralen Ansprechpartner für Marketing-Dienstleistungen. Der Chef des neuen Unternehmens kommt aus dem Sportartikelhandel.

Volksbanken: Die genossenschaftliche Finanzgruppe will Anfang 2027 eine neue Firma für Marketing-Dienstleistungen gründen. Die Volks- und Raiffeisenbanken straffen ihre Beteiligungen. Sie gründen unter dem Namen Coorelity eine neue Firma, die drei bisher eigenständige Unternehmen der genossenschaftlichen Finanzgruppe bündelt.

Coorelity soll damit der zentrale Marketing-Dienstleister für die mehr als 600 Genossenschaftsbanken werden. Vollzogen werden solle die Gründung Anfang 2027. Die drei Gesellschaften VR-Networld, Truuco und Geno Kom Werbeagentur werden in Coorelity aufgehen, teilte VR-Networld am Mittwoch mit. Das beziehe alle Mitarbeitenden ein.

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Zudem würden Teile eines Bereichs DG Nexolution inklusive der betreffenden Beschäftigten in Coorelity überführt. DG Nexolution bleibe als eigenständiges Unternehmen bestehen. Die Firma ist unter anderem für die Ausstattung der Banken mit Debit- und Kreditkarten zuständig.

„Das neue Unternehmen wird nach aktuellem Planungsstand rund 260 Mitarbeitende beschäftigen“, erklärte VR-Netoworld weiter. Coorelity-Chef soll David Walker werden. Er ist aktuell Geschäftsführer der Intersport Digital GmbH, der Digitaltochter des Sporthändlerverbunds Intersport. Auch Intersport ist genossenschaftlich organisiert.

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Ziel der Zusammenlegung ist, dass es einen zentralen Marketing-Dienstleister für die Banken gibt und die Geldhäuser sich nicht an verschiedene Spezialisten wenden müssen. Die Planungen dazu, konkret das Projekt „United“, waren im März dieses Jahres öffentlich bekannt geworden. Der Coorelity-Geschäftsführung angehören werden neben Walker noch Alexander Doukas, derzeit Sprecher der Geschäftsführung von VR-Networld, sowie die beiden Truuco-Geschäftsführer Thomas Fender undTruuco ist vor knapp vier Jahren gestartet.

Das Unternehmen soll Kundendaten besser auswerten, lag aber länger im Clinch mit den niedersächsischen Datenschützern. Unter anderem Union Investment und der zentrale IT-Dienstleister der Gruppe, Atruvia, hatten in Truuco investiert.