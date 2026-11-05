Bankhaus Metzler warnt vor KI-Blase und setzt auf Diversifizierung

Bankhaus Metzler warnt vor Überbewertung von KI-Aktien. Frank Endres und Michael Mayer plädieren für Gegenpositionen in Banken, Healthcare und Versorgung.

Das Frankfurter Bankhaus Metzler hat Anleger zu großer Vorsicht und strikter Diversifizierung bei Investments in künstliche Intelligenz aufgerufen. Trotz der enormen Marktbewegungen sehen die Experten Risiken durch überzogene Erwartungen und mahnen eine ausgewogene Allokation ein, um Klumpenrisiken zu vermeiden.

Fokus auf Qualität statt Spekulation

Frank Endres, Leiter des Portfolomanagements bei Bankhaus Metzler, erklärte gegenüber Journalisten in Frankfurt, dass man sich bewusst von spekulativen KI-Titeln distanziert. "Wir fassen Neoclouds, geleveragte Hyperscaler und kleine Chiphersteller nicht an", so Endres. Stattdessen setze die Bank auf Qualität und Unternehmen, die den Boom bereits profitabel mitgestalten. Derzeit werde der US-Aktienmarkt maßgeblich von Hyperscalern und großen Chipherstellern getragen. Dies spiegelt nach Ansicht von Metzler auch die fundamentale Gewinnentwicklung wider. Der Anteil der US-Technologiewerte einschließlich Kommunikationsdienste sowie Unternehmen wie Amazon und Tesla liege bei rund 55 Prozent. Dies stuft Endres als ungesunde Entwicklung ein, da diese Konzentration die volle Abhängigkeit des amerikanischen Marktes vom KI-Thema nicht einmal vollständig abbilde. Das Gewinnwachstum der börsennotierten US-Unternehmen sei zu zwei Dritteln von der KI abhängig. Dies führe zu einer großen Unwucht in den US-Indizes, die man in den eigenen Portfolios bewusst nicht nachbilde. Bankhaus Metzler sei nicht negativ gegenüber KI eingestellt, man setze jedoch nicht alles auf eine Karte.

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Gegenpositionen in Banken und Versorgung

Im Aktien-Musterportfolio von Metzler nehmen europäische Titel mit 50 Prozent den größten Anteil ein. Dies erfolgt aus Gründen der Diversifizierung. An zweiter Stelle folgen US-Titel mit 42 Prozent. Angesichts der Bedeutung der US-Märkte stellt dies eine Untergewichtung dar. Asiatische Dividendentitel halten derzeit nur fünf Prozent im Portfolio. Die Unternehmen im Portfolio erzielen jedoch rund 30 Prozent ihrer Umsätze in den Emerging Markets, vor allem in Asien. Eine Aufstockung asiatischer Aktien könnte angesichts der Verbesserungen der Corporate Governance in Japan relevant werden. Branchenseitig teilen sich Informationstechnologie und Finanzwerte je 19,5 Prozent. Europäische Banken befinden sich in einem positiven Umfeld und haben die Restrukturierungsrunden abgeschlossen. Industriewerte nehmen mit 17,2 Prozent zu. Sie profitieren von Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung. Rund ein Drittel des Aktienportfolios wird durch Gegenpositionen zu Technologiewerten gebildet. Dazu gehören Branchen wie Energie, Healthcare und Versorger.

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Istorienvergleich und Gewinnausblick

Michael Mayer, Leiter Strategie und Research im Private Banking von Bankhaus Metzler, sieht das Thema KI im Spannungsverhältnis von Erwartungen und Realität. Historische Beispiele wie der Siegeszug der Eisenbahnen im 19. Jahrhundert oder des Internets zeigten, dass Technologie-Pioniere selten die langfristigen Gewinner sind. Seit 1926 habe sich die Situation im Durchschnitt nach rund 24 Monaten gedreht. Für die kurzfristigen Überflieger gebe es dann die hohe Wahrscheinlichkeit einer unterdurchschnittlichen Performance. Dies spräche für ein ausbalanciertes Portfolio. In Europa liege die Rendite am Aktienmarkt noch deutlich über der Bundrendite, so dass eine Risikoprämie gezahlt werde. In den USA übertreffe die Staatsanleiherendite die Aktienrendite. Für 2027 rechnet Bankhaus Metzler mit einem Gewinnanstieg von sieben Prozent in der EU und von 13 Prozent in den USA. Dies liege über dem historischen Durchschnitt.

Anleihen und Marktvolatilität

Bei Anleihen setzt Bankhaus Metzler auf hohe Bonität, da Risikofreude derzeit schlecht bezahlt werde. Eine mittlere Duration von vier Jahren werde bevorzugt, um das Durationsrisiko überschaubar und das Wiederanlagerisiko gering zu halten. Das größte Risiko sieht Endres darin, dass Investitionen in KI abreißen. Bisher zeichnet sich dies jedoch nicht ab. Die Anlagen in den Hauptprofiteuren des Booms seien sogar günstiger geworden. Der Nasdaq 100 hat im Zuge eines KI-Abverkaufs binnen eines Tages 2,3 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet. Dies dämpft auch die Hochstimmung am deutschen Aktienmarkt. Donnerstag setzte sich der Dax klar von seinem bisherigen Rekordhoch im August ab. Während Lanxess um ein fast ein Fünftel stieg, fiel Rheinmetall deutlich. Zudem erschütterte ein schwaches drittes Quartal 2026 des Batterieherstellers CATL das Investorenvertrauen in die Elektromobilitätsbranche nachhaltig.