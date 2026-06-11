Bankschließfächer bieten einen besseren Schutz für Gold und andere Wertgegenstände als zu Hause zu lagern. Kleine Schließfächer kosten etwa 70 Euro im Jahr und bieten einen guten Schutz für Gold und andere Wertgegenstände. Allerdings sollten größere Bargeldsummen nicht zu Hause aufbewahrt werden, da sie bei einem Einbruch, Feuer oder Wasserschäden verloren gehen können. Problematisch ist auch die Versicherungsgrenze, da viele Hausratversicherungen nur bis zu etwa 1000 bis 2000 Euro ersetzen. Dokumente benötigen einen besonderen Schutz, da sie nach einem Brand oder Wasserschäden schwer oder gar nicht zu ersetzen sein können. Spezielle feuerfeste Tresore bieten Schutz, sind aber oft teuer. Es wird empfohlen, Originale und Kopien getrennt aufzubewahren, wobei eine Version zu Hause bleibt und die andere etwa in einem Bankschließfach. Urnen dürfen nicht dauerhaft zu Hause aufbewahrt werden und dürfen nur an offiziell vorgesehenen Orten bestattet werden. Die Asche der Verstorbenen gehört auf einen Friedhof oder an einen offiziell erlaubten Bestattungsort.
Bankschließfächer sind sicherer als zu Hause lagern, da sie gegen Diebstahl und Brand geschützt sind. Kleine Schließfächer kosten etwa 70 Euro im Jahr und bieten einen guten Schutz für Gold und andere Wertgegenstände.
Allerdings sollten größere Bargeldsummen nicht zu Hause aufbewahrt werden, da sie bei einem Einbruch, Feuer oder Wasserschäden verloren gehen können. Problematisch ist auch die Versicherungsgrenze, da viele Hausratversicherungen nur bis zu etwa 1000 bis 2000 Euro ersetzen. Dokumente benötigen einen besonderen Schutz, da sie nach einem Brand oder Wasserschaden schwer oder gar nicht zu ersetzen sein können. Spezielle feuerfeste Tresore bieten Schutz, sind aber oft teuer.
Es wird empfohlen, Originale und Kopien getrennt aufzubewahren, wobei eine Version zu Hause bleibt und die andere etwa in einem Bankschließfach. Urnen dürfen nicht dauerhaft zu Hause aufbewahrt werden und dürfen nur an offiziell vorgesehenen Orten bestattet werden. Die Asche der Verstorbenen gehört auf einen Friedhof oder an einen offiziell erlaubten Bestattungsort
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