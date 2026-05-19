Banksy's Unseen Masterpiece 'Girl and Balloon on Found Landscape' to Fetch up to 18 Million USD at New York Auction

Street-Art-Star Banksy profits from another big sale with a rare, never before publicly exhibited work – expected to fetch up to 18 million dollars at a New York auction on May 20th.

Banksy s Werk "Girl and Balloon on Found Landscape" soll bei einer Auktion in New York bis zu 18 Millionen Dollar einbringen Banksy steht vor dem nächsten Millionendeal.

Ein bislang nie öffentlich gezeigtes Werk des bekannten Street-Art-Stars soll bei einer exklusiven Auktion in New York bis zu 18 Millionen Dollar (rund 15 Mio. Euro) einbringen. Damit zählt es schon vor der Auktion zu den teuersten Banksy-Werken aller Zeiten. Das Bild aus dem Jahr 2012 trägt den Titel "Girl and Balloon on Found Landscape" und wird am 20.

Mai beim Luxus-Juwelier Tiffany & Co. an der Fifth Avenue inDas Bild kombiniert zwei der bekanntesten Banksy-Elemente: das weltberühmte Motiv "Girl with Balloon" und die seltene "Crude Oils"-Serie. Die Vorlage von "Girl with Balloon" tauchte erstmals 2002 als Graffiti in London auf. Später wurde sie zu einem der bekanntesten. Ein im Rahmen versteckter Schredder zerlegte das Werk vor den Augen der Käufer.

Das Bild wurde später unter dem neuen Titel "Love is in the Bin" erneut verkauft – für rund 25 Millionen Dollar. Zum Vergleich: Der deutsche Auktionsrekord für ein Gemälde liegt bei 20 Millionen Euro. So viel brachte 2022 Max Beckmanns "Selbstbildnis gelb-rosa" bei einer Versteigerung in Berlin. Das expressionistische Selbstporträt entstand 1943 im Exil in Amsterdam und gilt als teuerstes jemals in Deutschland versteigertes Gemälde





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