Bannon warnt vor Bürgerkrieg in der Republikanischen Partei vor 2028

Steve Bannon sagt einen internen Bürgerkrieg in der Partei voraus, falls 2028 kein Kandidat steht. Umfragen zeigen Risiken für Republikaner.

Steve Bannon warnt vor einem internen Konflikt in der US-Republikanischen Partei, der nach den Zwischenwahlen im November aufkommen könnte. Der strategische Berater sieht einen heftigen Kampf um zentrale Themen, der die zukünftige Führung der Partei bestimmen wird. Er prognostiziert, dass sich die Führungsriege ab dem Jahr 2027 aus dieser Dynamik herauskristallisieren wird.

Wahlkampfspannungen 2028

Bannon ist der Ansicht, dass sich für die US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2028 kein klarer republikanischer Spitzenkandidat herausbilden wird. In diesem Szenario befürchtet er einen internen Bürgerkrieg innerhalb der Partei. Dennoch glaubt er daran, dass die MAGA-Bewegung mit ihrer Amerika-zuerst-Ideologie langfristig gewinnen wird. Sie setzt sich dabei gegen den älteren, liberaleren Flügel der Republikaner durch.

Also read DFB definiert Rahmenterminkalender für Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga 2027/28

Umfragewerte und politische Risiken

Republikaner haben große Befürchtungen, für Donald Trump abgestraft zu werden. Das schlechte Abschneiden des Präsidenten wirkt sich negativ auf die eigene politische Zukunft aus. Auch sein Stellvertreter JD Vance, der als möglicher Nachfolger gehandelt wird, hat schlechte Zustimmungswerte in den Umfragen.

Advertisement

Historischer Kontext und Haftstrafe

Die Republikaner befürchten, dass diese negative Stimmung ihre Kandidierenden bei den kommenden Zwischenwahlen belastet. Umfragen deuten darauf hin, dass die oppositionellen Demokraten in mindestens einer Parlamentskammer die Mehrheit gewinnen könnten. Der Kontext ist dabei auch die Vergangenheit von Bannon. Im Jahr 2024 verbüßte Bannon eine viermonatige Haftstrafe in Connecticut.

Urteil wegen Kapitol-Sturm

Der ultrarechte Publizist und Verschwörungstheoretiker war verurteilt worden, weil er eine Vorladung des Untersuchungsausschusses ignoriert hatte. Es ging um den Angriff auf das Kapitol am sechsten Januar im Jahr 2021. Er hatte angeforderte Dokumente nicht zur Verfügung gestellt, was die rechtlichen Konsequenzen nach sich zog.