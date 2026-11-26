Die deutsche Autoindustrie verliert bis Mitte der 2030er bis zu 60 Mrd. Euro an Wertschöpfung. Bantleon-Chefökonom Daniel Hartmann sieht dennoch Wachstumspotenzial in anderen Sektoren.

Die deutsche Autoindustrie droht ein massiver wirtschaftlicher Einbruch, während gleichzeitig andere Sektoren für neue Stärke sorgen. Laut einer aktuellen Analyse des Vermögensverwalters Bantleon wird die Branche bis zur Mitte der 2030er Jahre einen Verlust an Wertschöpfung von bis zu 60 Milliarden Euro erleiden. Daniel Hartmann, der Chefökonom von Bantleon, beziffert diesen Rückgang konkret auf einen Anteil von 30 bis 40 Prozent der bisherigen Wertschöpfung.

Prognose und volkswirtschaftliche Dimension des Verlustes

Daniel Hartmann kommt in seiner Analyse zu dem klaren Ergebnis, dass die Autoindustrie ihren Anteil an der deutschen Wirtschaftsleistung stark reduzieren wird. Der erwartete Verlust von 45 bis 60 Milliarden Euro entspricht einem Anteil von gut einem Prozent am deutschen Bruttoinlandsprodukt. Rechnet man die potenziellen Einbußen in der energieintensiven Industrie, im Maschinenbau und bei weiteren Zulieferfirmen hinzu, so stehen insgesamt rund zwei Prozent des BIP auf dem Spiel. Dieses Szenario basiert auf den aktuellen Marktentwicklungen und der globalen Konkurrenz.

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Starke Positionen in Chipproduktion und Elektronik

Dennoch verweist Daniel Hartmann auf starke Wettbewerbsvorteile in anderen industriellen Bereichen. In einigen Wachstumsbranchen zählen deutsche Firmen zu den Weltmarktführern, was die Volkswirtschaft stabilisieren kann. Ein konkretes Beispiel ist die weltweite Chipproduktion, die ohne deutsche Zulieferer nicht funktionieren würde. Die deutsche Firma Zeiss SMT ist alleiniger Lieferant der Optiken für die EUV-Belichtungsmaschinen von ASML. Zudem liefert Trumpf die Laserlichtquelle für diese Hochtechnologie-Produkte.

Ein weiterer wichtiger Pfeiler der deutschen Industrie ist Infineon. Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei Leistungshalbleitern, die entscheidend für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren sind. Diese technologische Exzellenz bildet die Grundlage für das Vertrauen in die Zukunft des deutschen Industriestandorts, trotz der schwierigen Lage im Automobelsektor.

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Vier Wachstumstrends als Ausgleich der Verluste

Deutschland soll von vier spezifischen globalen Trends profitieren, um die Verluste in der Autoindustrie auszugleichen. Diese Trends sind Aufrüstung, Infrastruktur, Netzausbau und der KI-Boom. In Hartmanns Basisszenario gleichen die Zugewinne in den Bereichen Rüstung, Elektrotechnik und Elektronik sowie bei IT-Diensten, der Bauwirtschaft und bei Netzbetreibern die volkswirtschaftlichen Verluste mehr als aus.

Innerhalb der Industrie selbst bleibt jedoch eine Lücke von knapp 40 Milliarden Euro bestehen. Entscheidend für die volle Kompensation wird sein, ob die Unternehmen mit vollen Auftragsbüchern ihre Produktion in Deutschland oder im Ausland hochfahren. Daniel Hartmann betont, dass die Politik mehr für die Attraktivität des Standorts tun muss, um diese Investitionen im Inland zu halten.

Positive Konjunkturprognose für das Jahr 2027

Trotz der langfristigen Risiken in der Autoindustrie fällt die kurzfristige Konjunkturprognose von Bantleon für das Jahr 2027 deutlich positiver aus als der aktuelle Konsens. Daniel Hartmann traut der deutschen Wirtschaft im kommenden Jahr ein Wachstum von rund zwei Prozent zu. Dieses Szenario gilt jedoch unter der Bedingung, dass es keinen erneuten großen Energiepreisschub wegen eines Krieges im Iran gibt. Die politische Stabilität und Energiepreise bleiben somit kritische Faktoren.

Auch auf der europäischen Ebene ergeben sich neue Entwicklungen. Der als geldpolitische Taube geltende Spanier Pablo Hernández de Cos dürfte der nächste EZB-Präsident werden. Bei seiner ersten Sitzung könnte die Notenbank dennoch eine weitere Zinserhöhung beschließen, was die Zinspolitik beeinflusst.

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Internationale Handelskonflikte und geopolitische Signale

Auch die EU weist den Vorwurf zurück, mit industriellen Überkapazitäten der US-Wirtschaft zu schaden. Handelskommissar Sefcovic sieht Europa vielmehr selbst als Leidtragenden. Dies ist auch ein Seitenhieb gegen Peking, das zugleich Gesprächsbereitschaft gegenüber Europa signalisiert. Die Handelsbeziehungen bleiben somit ein komplexes Geflecht aus Konflikten und diplomatischen Ansätzen.

Zusätzlich soll das Europageschäft der Videoplattform TikTok in Europa gesteuert werden. Vorlage für diesen Vorschlag seien die USA. Kultur- und Medienstaatsminister Weimer bezeichnet das Jahr 2027 als entscheidendes Jahr für das Projekt. Diese Regulierungen könnten Auswirkungen auf die digitale Wirtschaft haben.

Brasiliens Wirtschaftskrise und US-Inflationsdruck

Neben den europäischen Entwicklungen zeigt sich auch in Brasilien eine Währungskrise, die den Druck auf Präsident Lula erhöht, die Staatsfinanzen zu ordnen. Sein Sparpaket überzeugt Investoren bislang nicht. Er muss nachlegen, droht dann aber seine Wähler zu vergraulen. Diese internationale Entwicklung unterstreicht die globalen wirtschaftlichen Ungleichgewichte.

In den Vereinigten Staaten boomt die Wirtschaft, während die Preise weiter steigen. Das könnte die US-Notenbank im neuen Jahr unter Druck setzen und gleich mehrere Zinsschritte nach sich ziehen. Diese Entwicklung könnte auch indirekte Auswirkungen auf den globalen Kapitalmarkt und die europäische Wirtschaft haben.