BAP feiert 50-jähriges Jubiläum: Ein Ende der Band ist nicht abzusehen

Die Kölner Rockband 'BAP' feiert ihr 50-jähriges Jubiläum. Der WDR gratuliert mit einer Programmänderung. Die Band ist seit Jahrzehnten deutschlandweit beliebt und erfolgreich. Das Jubiläumskonzert findet im Juli 2026 in Köln statt und ist bereits ausverkauft. Die Band wird ihre Tournee im Herbst und Winter deutschlandweit fortsetzen.

Im März feierte Wolfgang Niedecken seinen 75. Geburtstag, nun hat auch seine Band ' BAP ' einen Grund zum Feiern: das 50-jährige Jubiläum. Der WDR gratuliert mit einer Programmänderung.

Die Band ist nicht nur in Köln eine Institution, sondern seit Jahrzehnten deutschlandweit beliebt und erfolgreich. Gegründet 1976 in der Domstadt, stürmten Wolfgang Niedecken und seine Bandkollegen schon wenige Jahre später die Hitparaden. Klassiker wie 'Verdamp lang her', 'Do kanns zaubere' oder 'Kristallnaach' sind bis heute auf keinem Konzert fehlen dürfen. Ein Buch von Peter Scharf und Wolfgang Niedecken blickt auf die Geschichte der Band zurück.

Ein Biopic fehlt zwar noch, aber ein Spielfilm wäre vorstellbar. Das Jubiläumskonzert findet am 10. Juli 2026 im Müngersdorfer Stadion in Köln statt und ist bereits ausverkauft. Die Band wird ihre Tournee im Herbst und Winter deutschlandweit fortsetzen.

Bob Dylan, ein großes Idol von Wolfgang Niedecken, ist mittlerweile 85 Jahre alt und steht noch immer auf der Bühne. Der Eurovision Song Contest hat viele Pleiten und Erfolge für Deutschland gebracht





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BAP Wolfgang Niedecken 50-Jähriges Jubiläum Konzert Tournee

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Die Gemeinschaft macht uns aus“: Die Feuerwehr Derching feiert ihr Jubiläum mit dem ganzen OrtDie Freiwillige Feuerwehr wird 150 Jahre alt. Ein Wochenende steht im Zeichen von Party, Fahneneinzug und ganz viel Kameradschaftsgeist.

Read more »

Harry Potter: Die HBO-Serie castet endlich die Figur, die in den Filmen komplett ignoriert wurdePeeves der Poltergeist macht bald wieder Hogwarts unsicher! HBO hat für die Rolle in der neuen Serie einen weiteren Shaun-of-the-Dead-Darsteller...

Read more »

Die souveräne Cloud, die keine ist: ein Etikett für die falsche EbeneAWS und Microsoft verkaufen ihre EU-Angebote 2026 als souverän. Doch das Etikett trifft die falsche Ebene und lässt die rechtliche Abhängigkeit bestehen.

Read more »

Übernahmekrimi um die Commerzbank eskaliert: Hat die UniCredit heimlich bereits die Macht übernommen?Die feindliche Übernahmeschlacht um die Commerzbank hat am Mittwoch eine dramatische Wendung genommen und die Finanzwelt in helle Aufruhr versetzt. Spektakuläre Berichte aus Italien über angeblich verschwiegene

Read more »