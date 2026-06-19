Barack Obama eröffnet Obama Presidential Center in Chicago - ein Fest von Politik und Kultur

Barack Obama feierte die Eröffnung seines Präsidenten‑Centers in Chicago im Beisein von Ex‑Präsidenten, internationalen Politikern, Top‑Stars und seiner Familie. Die emotionale Rede von Michelle Obama, musikalische Auftritte und das Wiedersehen mit den erwachsenen Obama‑Töchtern standen im Mittelpunkt.

Ex‑US‑Präsident Barack Obama hat am Donnerstag das Obama Presidential Center in Chicago feierlich eröffnet. Die Veranstaltung zog ein beeindruckendes Ensemble aus Politik , Unterhaltung und Gesellschaft an.

Neben hochrangigen Politikern wie den ehemaligen Präsidenten Bill Clinton, Joe Biden und George W. Bush stand auch Altkanzlerin Angela Merkel im Publikum, während Ex‑First‑Lady Michelle Obama den emotionalsten Moment setzte. In einer rund 21‑minütigen Rede würdigte sie ihren Mann mit tiefen Worten über gemeinsame Werte wie Gleichheit, Empathie, Ehrlichkeit, Inklusion und Fairness. Während ihrer Ansprache zeigte Obama spürbare Emotionen und ließ ein paar Tränchen fließen, ein Bild, das von den Medien sofort aufgegriffen wurde.

Der Tag war jedoch nicht nur von politischen Akteuren geprägt. Die Unterhaltungswelt präsentierte sich in voller Stärke: Tom Hanks, der gerade mit Toy Story 5 neue Erfolge feierte, stand zusammen mit seiner Frau Rita Wilson auf dem roten Teppich. Steven Spielberg, Derek Blasberg, Oprah Winfrey, Gayle King und das Model Karlie Kloss posierten für ein gemeinsames Foto.

Musikalisch bot das Programm ein breites Spektrum: Christina Aguilera, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, John Legend, Eddie Vedder und Marc Anthony lieferten Auftritte, die das Publikum begeisterten. Besonders eindrucksvoll war der Moment, als John Legend das Oscar‑prämiierte Lied "Glory" aus dem Film Selma für Obama sang, ein Lied, das die Geschichte der US‑Bürgerrechtsbewegung widerspiegelt. Ein weiteres Highlight war das Zusammensein der Obama‑Kinder.

Sasha und Malia, die als Kinder ins Weiße Haus gezogen waren, erschienen als erwachsene Frauen an der Seite ihres Vaters. Beide führen ein relativ zurückgezogenes Leben; Malia arbeitet in der Filmbranche, während Sasha sich aus dem Rampenlicht heraushält. Ihre Präsenz unterstrich den familiären Charakter der Veranstaltung und zeigte, dass das Center nicht nur ein Denkmal für die politische Laufbahn Obamas ist, sondern auch ein Ort personaler Erinnerungen.

Das Obama Presidential Center ist für die Öffentlichkeit zugänglich; ein Erwachsenenticket kostet etwas über 26 Euro. Insgesamt verband die Eröffnung die Botschaft von Gemeinschaft, kultureller Vielfalt und dem fortwährenden Einfluss, den Obama in Politik und Gesellschaft ausübt





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